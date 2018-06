Adjudicaron los primeros contratos PPP: qué empresas tendrán esas obras viales

La Comisión Evaluadora de Vialidad Nacional firmó hoy la resolución para adjudicar los primeros 6 nuevos corredores licitados a partir del esquema de Participación Público-Privada (PPP) para transformar más de 7.200 kilómetros de rutas nacionales en una moderna Red de Autopistas y Rutas Seguras.

Las empresas que realizarán las obras por corredor vial A es el Consorcio: Paolini, Vial Agro, INC que ofertó u$s 1002 millones, el corredor vial B lo ganó China Construction America junto a Green SA. aunque no fueron los que ofrecieron el precio más bajo (u$s 1.175 millones).

Corredor vial A licitación PPP. Adjudicada a Paolini, Vial Agro, INC SpA.

Corredor vial B licitación PPP, adjudicado a CCA Civil Panamá, Green

Jose Cartellone Construcciones Civiles tampoco fue el que hizo la mejor oferta económico para el corredor C, sin embargo, la empresa nacional —que es la única que se presentó sola— ofreció 801 millones para una obra que el gobierno había estimado en u$s 1086 millones.

Corredor Vial C, licitado en PPP. Adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles

Los corredores viales E y F se los quedaron el consorcio Helport, Panedile, Eleprint, Copasa ofertando u$s 1.010 millones y u$s 722 millones respectivamente.

Corredor vial E licitado por PPP. Adjudicado a Helport, Panedile, SA de obras y servicios COPASA, Eleprint

Corredor vial F licitado por PPP. Adjudicado a Helport, Panedile, SA de obras y servicios COPASA, Eleprint

Por último, el Corredor vial SUR quedó para el consorcio Rovella Carranza, JCR SA, Mota - Engil u$s 699 millones.

Corredor vial Sur, licitado por PPP. Adjudicado a Rovella Cdarrnaza, JCR, Mota y Engil Latin America

Para esta primera etapa, cuyos primeros trabajos se estima iniciar en octubre de este año, 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales realizaron 32 ofertas. Para determinar los ganadores de la licitación cada empresa podía ser adjudicataria de dos corredores como máximo-, se analizó la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representa un menor costo para el Estado.

Una herramienta sólida

“Las licitaciones por PPP demostraron ser una herramienta sólida para que podamos hacer las obras que el país necesita para seguir generando en empleo, para crecer, para desarrollarse y, fundamentalmente, para mejorar la seguridad vial y terminar con las rutas de la muerte. La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto.” Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

La adjudicación llega con el nombramiento de Patricia Gutiérrez como titular de Vialidad en reemplazo del ahora nuevo ministro de Energía Javier Iguacel.

La funcionara declaró ayer en exclusiva para El Cronista que los PPP servirán para que el Tesoro pueda invertir en las provincias donde estos tipos de contratos no son económicamente rentables.

Plan completo y las tres etapas del proyecto

Así quedarán cuando estén completos los corredores viales licitados por PPP.

Corredores viales licitados por PPP. Primera etapa.

Corredores viales licitados por PPP. Segunda etapa.