Además del FMI, Gobierno acordó financiamiento con otros organismos

Además de los U$S 50.000 millones acordados con el FMI, el Gobierno argentino recibirá otros U$S 5.650 millones de organismos multilaterales.

Estos recursos duplican el habitual desembolso anual de estos organismos en Argentina, acompañan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y amplían la disponibilidad de financiamiento, indicó Presidencia. El Gobierno obtiene un refuerzo importante a la financiación de su programa económico con nuevas líneas de crédito de rápido desembolso adicionales a los programas existentes acordadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, a desembolsarse durante los próximos 12 meses.

En lo que resta del año y en 2019 este financiamiento duplica el habitual desembolso de estos organismos en el país. Estos recursos se suman a la financiación que acompaña el acuerdo del Gobierno con el Fondo.

De estas nuevas líneas, el BID ha puesto a disposición de Argentina US$ 2.500 millones, el Banco Mundial US$ 1.750 millones y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina - acordó líneas de crédito por US$ 1.400 millones.