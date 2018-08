Acusado por desmanejos, renunció el presidente del Mercado Central

El presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Fabián Miguelez, renunció al cargo que le fuera encomendado por el presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, en enero de 2016, aduciendo motivos de salud que lo obligan a abandonar el directorio del centro comercializador ubicado en la localidad de Tapiales.

Sin embargo, la renuncia de Miguelez responde a una serie de sospechas por desmanejos en la conducción de la corporación que funciona como una entidad pública interestadual, donde el Gobierno nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires son socios accionistas en partes iguales.

“He trabajado incansablemente durante estos dos años y medio, postergando mucho. Aún queda mucho por hacer, y se requiere mucha energía para continuar y sostener los logros obtenidos. Hoy mi salud no me acompaña y muy a mi pesar dejaré de ser el presidente de la Corporación a partir del 1° de septiembre”, declaró el ahora ex presidente en una misiva fechada el 21 de agosto.

En su epístola, Miguelez elogió los dos años y medio de su gestión, que sirvió, según su visión, para que el Mercado tenga “sus cuentas en orden” y logre "innumerables mejoras". Y avisó: "Esto no es una despedida, es tan solo un ‘hasta pronto’. Nunca dejaré de formar parte del Mercado".

Sospechas sobre la gestión

Pese a las razones que esgrime el funcionario, desde la Casa Rosada le habían bajado el pulgar a mediados de julio, por sospechas de corrupción.

Según pudo saber El Cronista, desde lo más alto de Balcarce 50 bajó la orden de evitar las contrataciones con la entidad hasta tanto se resolviera la salida de Miguelez.

Un informe periodístico difundido en julio expuso diversas irregularidades, como la liquidación de horas extra entre miembros del directorio, el direccionamiento en obras de mejoras, o la inacción frente a casos comprobados de trabajo informal, además de una puja entre Miguelez y el gerente general del Mercado, Fabio Fabri, ex director de Servicios Comerciales de Carrefour.

La salida de Miguelez del directorio se hará efectiva el 1° de septiembre.