Acuerdo por seis meses en el conflicto con los petroleros de Chubut

El secretario general del gremio de los petroleros de Chubut, Jorge Avila, aseguró esta tarde que “hubo un acuerdo por seis meses” en el conflicto desatado en esa provincia, luego de una reunión en Casa de Gobierno.



“Hay un acuerdo satisfactorio y se consiguió la estabilidad de los puestos por seis meses”, dijo Avila a la salida del encuentro.

De la reunión, que se extendió por más de tres horas, participaron, además del sindicalista petrolero y los ministros del Interior y Energía de Nación, Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren, los titulares de las empresas YPF, de Tecpetrol y PAE, y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves.

Los puntos claves del acuerdo, anticipados hoy por El Cronista, hablan de un compromiso de no producir despidos por seis meses, a cambio de lo cual el Gobierno otorgará a las empresas un subsidio de 10 dólares el barril, es decir un cuarto de los u$s 500 millones que reclamaban. Como informó este diario, las empresas descontaban que la administración nacional estaba dispuesta a subsidiar una cifra significativamente menor a esos u$s 500 millones que el negocio requiere para seguir funcionando (monto que surge de la diferencia entre los u$s 23 que reciben las productoras por barril que exportan y el precio interno fijado para ese crudo en u$s 55).

El conflicto se desató semanas atrás a raíz de suspensiones de trabajadores aplicadas por las empresas del sector a raíz de la caída en el precio internacional del barril de petróleo



Avila expresó estar satisfecho con los resultados y aclaró que los trabajadores "no renunciamos a nada y vamos a discutir salarios cuando seamos convocados”. Se estima, a partir de estas declaraciones, que la parte gremial aportó alguna clase de compromiso de aceptar un diferimiento de las paritarias, que debían comenzar en marzo.

“Las petroleras son muy duras a la hora de llegar a un cierre, el acuerdo lo lograron el gobernador Mario Das Neves y el ministro del Interior Rogelio Frigerio", dijo Avila y resaltó que "fue dramático el cierre”.

El gremio amenazaba con instalar una carpa negra a las afueras de la Casa Rosada si no tenían una respuetsa satisfactoria.



El subsidio es para el petróleo que se produce exclusivamente en la Cuenca del Golfo San Jorge (que abarca las provincias de Chubut y Santa Cruz) y que está en riesgo por la abrupta caída del precio internacional de petróleo. Pero lo que han resuelto las autoridades nacionales servirá como señal para el resto de las provincias productoras, también sacudidas por la crisis.