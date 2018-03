Acuerdo por el crudo no tendrá impacto local

Los gobiernos de Qatar, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela acordaron ayer congelar la producción de petróleo a sus niveles de enero, con el fin de estabilizar el precio del crudo en los mercados internacionales, en la reunión que estos cuatro países celebraron en Doha.

Podría tratarse del primer acuerdo conjunto entre países miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 15 años, con el fin de frenar el creciente exceso de suministro y ayudar a la recuperación de los precios desde sus niveles mínimos en más de una década. Los precios del petróleo subieron a u$s 35,55 el barril tras conocerse la reunión secreta, pero luego recortaron ganancias para cotizar por debajo de u$s 34 ante la preocupación de un posible rechazo de Irán al acuerdo.

Irán, miembro de la OPEP y archirrival de Arabia Saudita, prometió aumentar con fuerza su producción en los próximos meses, buscando recuperar la cuota de mercado perdida tras años de sanciones internacionales, que fueron levantadas en enero pasado.

Sin embargo, el acuerdo no tendrá impacto en el mercado argentino, al menos en los precios de los combustibles, ya que el pacto interno es pa gar por el crudo local un valor mayor al internacional.