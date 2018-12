Acuerdo entre grandes constructoras para potenciar megaproyecto

Dos grandes constructoras terminaron el proceso de acuerdo para llevar adelante uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la zona norte de Buenos Aires.

En un acuerdo que se terminó de cerrar ayer, viernes 14 de diciembre, y al que accedió en exclusiva El Cronista, las constructoras Ribera Desarrollos S.A. y el Grupo Portland decidieron unirse con el objetivo de terminar de desarrollar y potenciar el complejo de torres ubicado en Vicente López denominado AlRío.

La operación del acuerdo fue desarrollada por First Corporate Finance. “Nuestro trabajo fue el financial advisore para buscar un socio para el proyecto. Trabajamos junto al Estudio Alegría, Buey Fernández – Fissore y Montemerlo”, explicó a El Cronista Miguel Arrigoni, CEO de First Corporate Finance Advisors.

Alrío es un emprendimiento que comenzó desarrollando la empresa Ribera Desarrollos S.A. y que se encuentra emplazado en un predio de 16 hectáreas ubicadas frente al Río de la Plata y poco menos de 100 metros, a pasos de la Ciudad de Buenos Aires, en la intersección de la Avenida Del Libertador y General Paz.

Con una inversión de 800 millones de dólares, el proyecto incluye un estadio cubierto, un shopping, un hotel 5 estrellas, 16 torres de departamentos de lujo.

Ribera Desarrollos, la empresa de Carlos De Narvaez, estaba en la búsqueda de un socio estratégico que le permitiera terminar de desarrollar el complejo en medio de una suba de los costos de construcción, la devaluación y la alta tasa de interés.

El Grupo Portland es una empresa dedicada al desarrollo de negocios inmobiliarios, con un servicio de gerenciamiento y construcción con proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, Zona norte, Provincia de Buenos Aires y Uruguay. Su presidente, Gustavo Menayed, anunció hace unos meses un acuerdo con el estudio Zaha Hadid para desarrollar un complejo de departamentos de lujo en A. del Libertador y Bullrich, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad