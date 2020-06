Acuerdo entre Aeronavegantes y Aerolíneas Argentinas por el pago de la totalidad de los sueldos de junio y julio

La Asociación Argentina de Aeronavegantes acordó con Aerolíneas Argentinas, que los tripulantes de cabina perciban la totalidad de los salarios, en un trato que regirá por todo junio y julio.

"Desde la mañana de hoy, sostuvimos extensas reuniones en Ia empresa con el objetivo de encontrar la manera de preservar Ia totalidad del salario de bolsillo de todos los tripulantes de cabina, en el contexto extremadamente complicado y preocupante que todos conocemos", indicó su titular Juan Pablo Brey.

"El acuerdo alcanzado tiene vigencia por 60 días y regirá para los salarios de junio y julio. Una vez transcurrido el plazo, las partes volveremos a evaluar conjuntamente Ia situación y las variantes de continuidad que sean posibles", explicó el dirigente.

Desde el gremio detallaron que el acuerdo se enmarca en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual "contempla que ante la imposibilidad del empleador de asignar tareas a toda su nómina, y bajo acuerdo con la entidad sindical, una parte de la dotación se verá encuadrada bajo la figura de suspensión, pero cobrando Ia totalidad de su sueldo de bolsillo mediante una asignación No Remunerativa", explicaron. Aerolíneas había ido al encuentro con el antecedente que representaba la prórroga del acuerdo entre la CGT y la UIA de suspensiones a trabajadores con el 75% del pago de salarios garantizado.

Aeronavegantes es un de los seis gremios del sector, que negocia habitualmente con las empresas por separado del resto. Al implementar el recurso del artículo 223 de la LCT, se asegura el salario completo de todos los trabajos, mientras que la parte empresaria se ahorra de pagar contribuciones patronales, a excepcion de la obra social de cada trabajador.

Qué dijeron los otros gremios

Además de la reunión de Aeronavegantes y representantes de Aerolíneas Argentinas, hubo otro encuentro, que mantuvo la compañía con los otros cinco gremios del sector aeronáutico: APA, APLA, APTA, UALA y UPSA.

También con el objetivo de analizar la situación de los trabajadores suspendidos por la pandemia, Aerolíneas planteó una propuesta que no convenció a los sindicatos, que reconocieron que hubo un "avance" en la negociación pero, en otros puntos, no hubo acuerdo porque "no se garantiza el pago de la totalidad del aguinaldo".

Por ese motivo, argumentaron fuentes del sector, no adhirieron al acuerdo que sí selló Aeronavegantes por no coincidir en la "letra chica". Sin embargo, desde la conducción que lidera Brey negaron rotundamente a este medio que se haya dialogado y mucho menos avalado un recorte en el aguinaldo a cambio del pago de la totalidad de los haberes de junio y julio.