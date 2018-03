Acuerdo con los buitres: el pago debe hacerse en efectivo hasta el 14 de abril

El acuerdo entre la Argentina y los mayores acreedores en litigio por la deuda en default por 4653 millones de dólares tiene un plazo cercano de vencimiento: si el país no paga en efectivo antes del mediodía del 14 de abril, todo vuelve a foja cero.

Así lo confirmó este mediodía el mediador Daniel Pollack, luego de dar a conocer, poco antes, la culminación de un principio de acuerdo entre la Argentina y los fondos NML, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital.

Tras el comunicado de la mañana, el "special master" designado por el juez Thomas Griesa brindó más detalles en una conferencia de prensa.

Ahí fue que confirmó la condición de pago en efectivo y el "deadline" del 14 de abril. "El pago debe hacerse en dólares estadounidenses" (es decir, no en bonos) para esa fecha, "si entonces no se hizo el pago, será como si este acuerdo no se hubiese firmado", explicó. De todos modos, ante una pregunta aclaró que las partes -la Argentina y los holdouts- puede acordar una prórroga de ese plazo.

Pollack reiteró, tal como ya lo había hecho y como lo había anticipado el propio gobierno de Mauricio Macri, que la Argentina pretende salir a financiarse al mercado y que los holdouts se comprometieron a no trabar esa emisión.

esto representa un apuro para el Gobierno de Mauricio Macri, ya que antes de realizar el pago deberá conseguir que el Congreso derogue la Ley Cerrojo que le impedía hacer efectivo un acuerdo que mejore la oferta argentina del canje de 2005.