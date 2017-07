Acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno se ilusiona con firmar en diciembre

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, ratificó que en diciembre de este año se firmará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea “si hay razonabilidad entre ambos bloques”.

El condicionamiento de la "razonabilidad" no es sólo retórica. Como informó El Cronista, cuando Macri viajó a la cumbre del G20 en Alemania se estuvo lejos de cumplir con la expectativa generada en torno a la posibilidad de acercar posiciones con Europa para edificar acuerdos comerciales a nivel local y también como país miembro del Mercosur. Las dos reuniones centrales del viaje, con el presidente francés Emmanuel Macron y la primer ministro británica Theresa May, no se concretaron.

Sin embargo, en la apertura de la reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur que se desarrolla en esta capital, el funcionario remarcó que ”los equipos técnicos han avanzado todo lo que han podido para dejar la negociación en una instancia donde quienes deben cerrar son los ministros para resolver los temas ministeriales”.

“Avanzamos con las negociaciones con miras de cerrar en diciembre del corriente año, si hay razonabilidad entre ambos bloques, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea”, sostuvo Reyser al presentar el informe de la presidencia pro tempore argentina.