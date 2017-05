Acuerdan con gremios baja de costos sobre 30% de la producción petrolera

Representantes empresariales y sindicales del sector petrolero de la provincia de Chubut firmaron hoy un acuerdo similar al de Vaca Muerta para "adecuar los convenios" que regulan la actividad, según los términos del documento al que tuvo acceso Cronista.com, con el objetivo de "lograr una mayor competitividad" para el sector.

La reunión se concretó esta tarde en el Ministerio de Energía y Minería y contó con la presencia del titular de esa cartera, Juan José Aranguren, y el ministro coordinador de Gabinete de Chubut, Alberto Gilardino, aunque ninguno de los dos funcionarios rubricaron el acuerdo, que fue entre los gremios y las cámaras empresarias.

"En el día de la fecha (...) se firmó la adecuación de los Convenios Colectivos de Trabajo 605/2010 y 611/2010 entre los representantes del sector sindical, el Sr. Jorge Ávila por el Sindicado de Petróleo y Gas Privado del Chubut y los Sres. José Lludgar, José Uribe, Luis Villegas y David Klappenbach por el Sindicado de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral; y los representantes del sector empresario representados por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de Empresas de Servicios del Golfo San Jorge", indicó la cartera de Energía en un comunicado.

Por la parte empresarial firmaron Marcos Bulgheroni de Bridas; Miguel Gutierrez y Domingo Rocchio por YPF, Horacio Marin de Tecpetrol; Gabriela Guida de CEPH; Danny Massacese, Rodrigo Ramacciotti y Mario Calafell Loza de PanAmerican Energy; y Martín Cittadini, Daniel Abraham y Miguel Pesce de Enap Sipetrol Argentina.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio, las modificaciones realizadas a los convenios -que en el documento se denominaron "adecuaciones"-, establece "la conformación de dotaciones y jornada de trabajo para equipos de torre y operaciones especiales, así como las modalidades operativas de las operaciones de perforación y completación". La vigencia del acuerdo será por 24 meses a partir de hoy.

"Asimismo, el acuerdo plasma el compromiso del estado nacional respecto del tratamiento del Adicional de Zona Desfavorable, y confirma el tratamiento de los conceptos de Horas de Viaje, Ayuda Alimentaria y Vianda, así como el compromiso de que se considere eximido de impuesto a las ganancias el equivalente a la incidencia del Diferencial por Zona", indicaron desde Energía.

De forma similar con Vaca Muerta, los obreros petroleros de Chubut ya no contarán con las llamadas "horas taxi", ya que en el Artículo 14 del Capítulo II del documento firmado, al que tuvo acceso Cronista.com, se detalla específicamente que "el tiempo de traslado hasta el lugar de trabajo, cualquiera sea su extensión, no integran la jornada laboral".

También indica, en el Artículo 17 de la Parte II, que "no existirá limitación alguna para la operación con viento en todas aquellas tareas que se realicen a nivel Terreno". En el artículo siguiente (el 18) introduce la habilitación a realizar tareas simultáneas de "dos o más actividades principales". Dos artículos más adelante establece un parámetro de cantidad de tareas a realizar por hora (que luego retoma para la extracción de gas, particularmente), ya que buscó definir el "ritmo de trabajo" -así está explicitado en el texto-, de los trabajadores.

El documento apunta que el objetivo del acuerdo es "establecer las condiciones que aseguren la sustentabilidad de la industria hidrocarburífera que permitan superar la actual coyuntura de precios internacionales desfavorables".

Los gremios, por su parte, se comprometieron -en el Artículo 4 de la Parte I- a que, en el caso de que decidan llevar adelante una medida de fuerza, garantizarán dotaciones mínimas para no interrumpir la producción, no bloquear ni interrumpir la libre circulación en las instalaciones y no ocasionar pérdidas económicas significativas derivadas de la protesta.

Además, en el Artículo 21 del Capítulo III, se establece que "las reuniones informativas o asambleas organizadas por los representantes gremiales, salvo casos que respondan a causas de extrema urgencia, será reprogramadas a la finalización de los turnos".