Aconsejan a productores que vendan su soja y opten por el bono atado al dólar

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, aconsejó hoy a los productores a vender su cosecha, de soja y otros cereales, y enfatizó que desde mañana tendrán la opción de preservar el valor de su producción mediante un bono atado al dólar en lugar de retener el grano físico.

"El Gobierno toma medidas para que los productores puedan cubrirse de eventuales devaluaciones. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que al campo le vaya bien", sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Cooperativa.

Basterra admitió que en el actual contexto existe "un espacio de incertidumbre y para la hipóteis de que la devaluación está a la vuelta de la esquina", por lo que "en ese escenario la lógica de los productores que todavía tienen grano, es no deshacerse de él".

Según las últimas estadísticas oficiales, hasta el 20 de septiembre pasado, los productores no habían ingresado al circuito comercial aún unas 16,7 millones de toneladas de soja, que a valor FOB oficial actual equivalen a más de u$s 7130 millines.

Para combatir esa expectativa devaluatoria y la retención de granos, el Gobierno "está desarrollando instrumentos para que el productor comprenda que hay mecanismos para cubrirse de esas eventualidades y que son menos riesgosos que tener el grano físico", apuntó Basterra.

En ese sentido, mencionó el bono atado a la evaluación del dólar, que el Tesoro licitará este martes y que tendrá vencimiento a fines de noviembre de 2021. "Si sube el dólar, ese bono aumenta en la misma proporción, y también estamos bajando temporalmente las retenciones para acelerar esa entrega (de cosecha), manifestó el ministro de Agricultura.



Para Basterra, en el sector agropecuario "hay heridas que no cicatrizaron y hay muchos que aspiran a que se profundicen los conflictos, y nosotros no lo vamos a hacer".



"Operan para que parezca que no han habido avances, pero nosotros no aumentamos las retenciones como habían dicho: el maíz y el trigo los dejamos en 12%; bajamos de 9 a 5% las del arroz y algodón; y de 12 a 7% las del girasol, nosotros bajamos las retenciones", remarcó.



En ese sentido, sostuvo que en marzo se incrementaron "3 puntos porcentuales en soja y fue distribuido entre pequeños y medianos productores para darles más competitividad; no es una recaudación fiscal, sino una redistribución solidaria".



Por otra parte, Basterra se refirió a la rotura de silobolsas y afirmó que "hay que desestimar una articulación o estrategia de un sector sobre otro". "Cuando se quiera ver quién es el que genera el delito, hay que ver a quien afecta y a quien beneficia", sugirió, para preguntar finalmente "¿al Gobierno en qué lo puede beneficiar perder un producto que nosotros queremos que lo venda?".