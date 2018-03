Acindar frena producción por 10 días

Ante la menor demanda de la industria automotriz y la construcción, la compañía siderúrgica Acindar decidió cerrar por diez días la planta que posee en la ciudad santafesina de Villa Constitución, según lo anunció la firma. La planta cerrará sus puertas del 18 al 28 de marzo próximos y obligó al personal a tomarse vacaciones en ese período o compensar francos para "no afectar" el empleo.

"No puedo asegurar que en algunos casos no haya que llegar a alguna suspensión, pero vamos a ir agotando todas las instancias para no llegar a las suspensiones", indicó el gerente de Relaciones Externas de Acindar, Carlos Vaccaro. Aseveró que se trata de una medida preventiva y admitió que desde diciembre cayó bruscamente la demanda principalmente desde los sectores automotriz y de la construcción.