Acevedo y el acuerdo: "Es una inyección de ánimo, pero el efecto no será inmediato"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se sumó al lote de empresarios que recibió con los brazos abiertos la noticia sobre el acuerdo con los acreedores.

En diálogo con El Cronista, el directivo destacó el "cambio de clima" que permite la resolución de este tema, y remarcó la importancia que tiene para comenzar a reactivar la economía.

"Será un proceso largo y complejo porque el contexto es negativo. Pero sin dudas ofrece una perspectiva totalmente distinta a la que teníamos", destacó Acevedo.

- ¿Quén análisis hace desde el lado empresario del acuerdo, que hasta hace pocos días parecía lejano?

- Una de las cuestiones que más destaco es el enorme peso de encima que se saca a la Argentina, sobre todo porque quita una gran cuota de incertidumbre. Esto beneficia mucho a la decisión que pueden tomar las empresas. Para el sector industrial esto es clave porque nos permite pensar de otra forma. Claro que todo se da en un contexto de crisis importante como en el que estamos, pero las expectativas ahora son muy diferentes. Esto es una inyección de ánimo. Hay que ponerse contento por esto. Con mesura porque el contexto no es fácil, pero sin dudas es una muy buena noticia.

- ¿Le sorprende el alto nivel de adhesión que se estima lograr?

- Teniendo en cuenta las enormes dificultades que presenta la economía a nivel mundial, el trabajo que se hizo es muy bueno. Tiene muchísima importancia el hecho de la enorme adhesión que se espera que logre el acuerdo. Sin holdouts, la Argentina no tendrá acreedores al menos en el marco de estas reestructuración. Y si eventualmente queda alguno dando vueltas, cosa que dudo, no serán los grandes. Esto es realmente importante.

- ¿Puede variar ahora sus expectativas respecto de la actividad industrial o la creación de empleo?

- No vamos a ver una explosión de toma de personal ni inversiones. El efecto no erá inmediato sino que llegará de forma gradual. Tenemos que tener en cuenta también que hay una caída muy importante del poder adquisitivo y eso tardará en recuperarse. Incluso, hay sectores como el turísitico o el gastronómico que en el AMBA, por ejemplo, todavía no puideron retomar la actividad. Se están vendiendo muchos pasajes pero para fin de año. Y por otra parte es imposible hoy saber cómo estarán los diferentes destinos para ese entonces.

- Más allá de cuestiones sectoriales, se debería ver mayor apertura de opciones de financiamiento para empresas y el mismo Estado, lo que podría apalancar esa búsqueda de reactivación.

- Hay muchos países que hoy logran financiamiento a tasa cero. Nosotros no vamos a estar en ese grupo, pero sin dudas que las puertas se abrirán de otra forma. No es el mismo panorama que en el caso de que no se hubiera cerrado el acuerdo. La Argentina tiene también créditos del BID todavía sin utilizar. Las opciones que se abren ahora son más.

- ¿Ahora puede tomar más cuerpo el paquete de medidas que tiene previsto anunciar el Gobierno?

- El acuerdo también generará un cambio en las expectativas en este sentido. Una cosa es hacerlo en un contexto de incertidumbre sobre un tema tan importante como es no tener cerrado el tema de la deuda, y otra es con esta historia ya terminada. La diferencia en cuanto al nivel de certidumbre es notoria. Las medidas que se anunciarán irán en torno del incremento de la producción y al financiamiento, que son los grandes motores para que la rueda vuelva a rodar.

- ¿El acuerdo les da expectativas en cuanto al fin del cepo, que se supone estaba atado al acuerdo?

- Para nosotros sería una gran noticia. El presidente siempre dijo que se trataba de una medida temporal y que tenía que ver con que todavía no estaba cerrado el acuerdo. Ahora que sí lo está, entendemos que se debería dar marcha atrás.