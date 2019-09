Acevedo, sobre el bono: "Las empresas que no lo puedan pagar, no lo van a pagar"

Luego de que ayer el Poder Ejecutivo confirmara que los trabajadores privados cobrarán un bono de $ 5000 en octubre, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió sobre las complicaciones que tendrá el sector privado para otorgarlo y aseguró que "las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar".

Tras la confirmación del pago del bono de $ 5000, que desde el Ministerio de Producción aclararon que su pago es "obligatorio" y que el decreto "será mucho más imperativo que el (que fijó el bono también de $ 5000) de diciembre pasado", el titular de la UIA anticipó esta mañana en Radio Mitre que no todas las empresas podrán afrontar su pago.

“Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses”, dijo el líder de la Unión Industrial Argentina. Quien luego añadió: “Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar“.

Además, el presidente de la Unión Industrial Argentina dijo que el Gobierno y los gremios acordaron pagar “lo antes posible” el bono, para los trabajadores del sector privado.

El bono que impulsa el Ejecutivo se llamará "recomposición salarial obligatoria". Según informaron desde el Ejecutivo, "será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias".