Acevedo minimiza cruces con el Gobierno

Consultado sobre las versiones según las cuales el presidente Mauricio Macri habría alentado al ministro Francisco Cabrera en la pulseada con los industriales durante la reunión de gabinete de ayer, el jefe de la UIA, Miguel Acevedo, remarcó: "Si no le contesto a un ministro, menos al Presidente".

Según la versión, no confirmada por Acevedo, el jefe de Estado habría hecho referencia también a la presión que ejercía en el empresariado local el ex secretario de Comercio Interior, Guillemo Moreno.

"Si es así (en referencia a la versión) me duele. Yo no he salido a polemizar. Tampoco creo q a Argentina le convenga estar hablando de si alguien está haciendo las cosas bien o mal".

Intentando centrar la discusión en la agenda industrial, Acevedo precisó que hay "problemas con la inflación y la competitividad, y en ese sentido tenemos que ir atacando esos temas".

En esa línea, insistió en que "el costo argentino es muy alto".