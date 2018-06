Acevedo: "Para el gobierno anterior, dejar de ser emergente no fue importante"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, destacó la recalificación de la Argentina como "mercado emergente", y recordó que la "poca importancia" que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a la caída del país a "mercado fronterizo" en 2009. Además, ponderó la llegada de u$s 7500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque se mostró prudente sobre el futuro del país.

"Yo recuerdo cuando salimos de la condición de 'mercado emergente' a 'fronterizo', en 2009, y el gobierno anterior no lo tomó como algo importante", contó en diálogo con el canal TN. Y continuó: "Yo creía que lo era porque salíamos del contexto de países donde se puede invertir. En Argentina, no sólo ese gobierno sino también los anteriores a él, habían roto acuerdos no sólo de deuda sino también comerciales y financieros, y eso no es gratuito en el mundo".

Sobre el acuerdo con el Fondo, el industrial consideró que "le va a dar mayor previsibilidad al plan del Gobierno, pensando en un mundo que está cada vez más complicado".

Sin embargo, Acevedo se mostró cauto sobre el panorama actual de la economía.

"Nosotros hoy somos Ghana por triplicado o quintuplicado", observó. "Tenemos economías regionales, como las del vino y la soja, pero debemos organizarlas para subir la cadena de valor agregado."

En esa línea, el titular de la UIA le reclamó al Gobierno "políticas de Estado" que combinen la industria con el campo: "Hace mucho que no tenemos políticas de Estado. Cuando las tengamos, vendrán las inversiones; las primeras serán las nuestras".

La llegada de Sica

Por otra parte, analizó la llegada de Dante Sica -asumió el jueves- en lugar de Francisco Cabrera al Ministerio de Producción.

"Sica conoce el mundo industrial y tiene una visión de la parte internacional. Con Cabrera no teníamos que ser amigos sino simplemente entendernos", afirmó.

Finalmente, reiteró la necesidad de retomar las mesas sectoriales, acordar políticas de Estado y "salir a buscar clientes" en todos los rincones del planeta.