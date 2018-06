Aceto & oliva

Piedra libre para funcionarios en Rusia a pesar de la prohibición

Desde el comienzo de la crisis, previo al salvavidas del FMI, trascendió la prohibición presidencial: ningún funcionario podrá viajar al Mundial de Rusia como señal de austeridad.

El primero en bajarse, a diferencia de Brasil 2014 cuando concurrió al primer partido de la selección nacional con su esposa Juliana Awada, fue el propio Mauricio Macri. Ahora bien, en los últimos días, en la Casa Rosada ya admiten que el mandatario de ADN futbolero podría repensar su decisión y viajar en caso de que el equipo de Lionel Messi llegue a la semifinal. "Esperemos que no, pero seguro alguno se va a escapar", se lamentaban la semana pasada en Balcarce 50, temiendo que no se cumpliera la orden del Presidente.

En el debut de Argentina contra Islandia, insólitamente, fue descubierto Gustavo Arribas, el ex mánager de futbolistas y actual jefe de los espías de la AFI. No sólo no se disfrazó, como haría cualquier agente de inteligencia, sino que estaba acompañado de su vocero. No fue el único: también en el diario Perfil le cantaron piedra libre a Pablo Quirno, el jefe de Gabinete del extinto Ministerio de Finanzas.

Además, se lo vio al senador peronista Omar Perotti, que aclaró que era un viaje familiar el cual adelantó, incluso, durante su última campaña electoral.

Iguacel se venía preparando con cursos de oratoria

El flamante ministro de Producción, Javier Iguacel, se tenía confianza en su prolífica carrera en la política. Así lo demuestra que desde 2016, meses después de asumir como administrador general de Vialidad Nacional, recurrió a los servicios de la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca para mejorar su oratoria.

Dichas "clases" le valieron al presupuesto de Vialidad Nacional $ 25.000 por mes, facturadas bajo el concepto "Servicios de capacitación para el ingeniero Javier Iguacel".

El nuevo titular de la cartera de Producción reconoció un año y medio atrás estas capacitaciones a Infobae, pero evitó profundizar. "Es confidencial", sentenció, escuetamente, pese a la profusa palabrería que las capacitaciones pueden haberle brindado.

En plena suba del dólar, banqueros agasajaron a los periodistas

La Mansión del Four Seasons, el miércoles pasado, fue el lugar elegido por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) para agasajar a los periodistas por su día. En medio de la última escalada del dólar, tema imposible de evitar, no se perdieron el cocktel los banqueros más importantes del país, entre ellos Javier Bolzico, presidente de Adeba; Jorge Brito (h) y Jorge Brito padre (Macro); Eduardo Escasany y Sergio Grinenco (Galicia); Juan Curuchet (Banco Provincia), Sebastián Eskenazi ( Bancos de Santa Fe, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de San Juan) Juan Nápoli (Banco de Valores), José Luis Pardo (Mariva), Guillermo Francos (Wilobank) y Ricardo Camandone (Banco Ciudad).