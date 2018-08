Aceto & Oliva

Otro PRO probó un flan y se lo comieron crudo

Con el “¡Queremos flan!” de Alfredo Casero, el presidente Mauricio Macri se fotografió comiendo el tradicional postre, como validando la metáfora del humorista que ya fue tomada por la militancia de Cambiemos como el kirchnerismo aplaudía las ponencias del fallecido politólogo Ernesto Laclau.

Después del Presidente, otro dirigente PRO se animó a la misma ironía, al postear una foto degustando otro flan. Pero no le fue tan bien. “Con todo respeto, doctor... usted entendió la metáfora de Casero? Porque si la entendió y publica la foto está un poco desbordado de cinismo, me parece”, fue una de las 442 respuestas, de las pocas plausibles de ser reproducidas aquí, al tuit del intendente de La Plata, Julio Garro. “Cuando termines el flan empezá a arreglar las calles, Julio. City Bell es el terror de los amortiguadores”, fue otra de las más favoriteadas. Muchos más hicieron referencia a los baches platenses.

A Parrilli le sacaron el carnet de conducir

Entre tanta causa judicial que lo aqueja, junto a su jefa política Cristina Fernández de Kirchner, no es el principal problema que tuvo Oscar Parrilli por estos días. Un dolor de cabeza es: el ex secretario general de la Presidencia fue a renovar su registro de conducir a la capital de Neuquén pero no sólo que no pudo sino que, además, le dieron de baja la licencia. Según consignó el diario Río Negro, ocurrió que si bien su domicilio figuraba en dicha ciudad, el carnet del también ex jefe de la AFI había sido emitido por otro municipio neuquino, el de Centenario.

“La pregunta es cómo la otra jurisdicción dio licencia con domicilio en otra localidad”, se preguntó el director municipal de transporte y licencias de conducir, Mauro Espinosa. Para recuperar su licencia, ahora Parrilli deberá realizar la capacitación, para luego rendir los exámenes teóricos y prácticos. Mientras tanto, deberá confiar en algún chofer para que lo lleve y lo traiga.

Un apurado Alberto Rodríguez Saá

Faltando un ano para las próximas elecciones, desde la oposición ya hay apuro. “Debemos lograr un gran acuerdo en forma inmediata, en lo posible antes de septiembre u octubre”. El consejo salió de la boca del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. El mandatario peronista disertó en Avellaneda, tierra ultra K, poniéndole fecha de vencimiento a la oferta de una mega-interna opositora para el 2019.