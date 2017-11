Acereros advierten sobre la UE

La industria siderúrgica regional, con Techint a la cabeza, presiona a los negociadores del Mercosur que la Unión Europea (UE) adapte sus reglas de origen para no generar una amplia diferencia competitiva en la industria.

En la previa al 58´ Congreso de Alacero, los productores de acero del Mercosur se reunieron en Cancún, México, y reclamaron que "un eventual acuerdo de libre comercio debe contemplar la adopción de requisitos específicos de acero colado en la región". En otras palabras, buscan que la integración sea totalmente regional y desactivar maniobras europeas, que suelen comprar gran parte de los materiales en los países asiáticos a menor costo, laminarlos y tomarlos como "colados" sin un valor agregado significativo.

Martín Berardi, director general de Ternium Siderar, del Grupo Techint, y vicepresidente del Consejo Siderúrgico del Mercosur (Mercofer), alertó: "Si no se respetan las reglas de origen, no estaría representada la competitividad europea, sino la de otros países. Vamos a tener pérdidas y estamos levantando la voz para que no ocurra".

"La siderurgia es una actividad capital-intensiva con inversiones millonarias que se repagan a largo plazo, mientras que laminar un producto semi-elaborado requiere menores esfuerzos", se indicó.