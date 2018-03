Acechado en la Justicia reapareció Boudou: "Nos tocará lo que nos tenga que tocar"

De biprocesado a triprocesado. El rótulo judicial de Amado Boudou cambió la semana pasada, luego de que el juez Norberto Oyarbide decidiera su procesamiento en una causa en la que fue investigado por aceptar dádivas, tal como sucedió previamente con el caso Ciccone y con el expediente por la compra de un auto con documentación apócrifa. En ese contexto reapareció ayer en público, de visita en el acampe de la organización Tupac Amaru en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de la dirigente social jujeña Milagro Sala, y donde se mostró con Luis D’ Elía.



"A cada uno nos tocará lo que nos tenga que tocar", señaló Boudou y de inmediato generó el rechazo de la legisladora porteña por Confianza Pública Graciela Ocaña, quien afirmó que los argentinos esperan que Boudou "vaya preso". "Los argentinos esperamos que te toque la Ley y la Justicia y vayas preso", dijo Ocaña a través de su cuenta de Twitter, en alusión directa al ex vicepresidente.



En un breve mensaje transmitido a través de radio Rebelde, Boudou, con barba crecida, dijo que "lo único importante en un país es que la gente tenga laburo. Cuando le sacan el laburo, están cagando (sic) al país, y a la larga, están cagando a cada uno de nosotros. Aguante Luis D’Elía, aguante Miles, aguante Cristina, aguante cada uno de los que están con nosotros. Estos episodios van a pasar, pero en el medio, montones se van a cagar de hambre", resaltó.



La situación judicial de Boudou es cada vez más comprometida. El viernes fue procesado por Oyarbide por haber utilizado un avión y un helicóptero privado pocos días después de ser electo vicepresidente. El hecho se añade a los dos casos en los que se encuentra encaminado a juicio oral y publico, Ciccone y el denominado "auto falso". En el primero se lo acusa por interceder ante la AFIP para lograr el salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica. En el segundo, se lo procesó por irregularidades en la transferencia de un auto. Ambos procesos podrían comenzar este año y, ya sin fueros parlamentarios, Boudou está expuesto a ser condenado y quedar detenido.

El ex funcionario es investigado en cerca de una decena de expedientes más, entre los que sobresale el que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello por su presunto enriquecimiento ilícito. Antes de ser Vice, Boudou fue ministro de Economía y titular de la ANSeS, entre otros cargos.



Boudou no había hecho declaraciones desde que había dejado el Gobierno, el 10 de diciembre pasado. Tras regresar de México, donde pasó unos días de vacaciones junto a su novia, la legisladora de ese país Mónica García de la Fuente, el ex vicepresidente pasó por Plaza de Mayo y dejó otras declaraciones relevantes. "Les pido que no se olviden lo que fue el 2000, el 2001, el 2002, de lo que fue Néstor Kirchner, de lo que fue Cristina Fernández de Kirchner, de lo que fue pelear contra las corporaciones, de lo que fue pelear contra el sistema financiero internacional, de lo que fue laburar porque cada uno de los empresarios nacionales ponga lo que hay que poner" sostuvo en la entrevista radial. En ese marco, resaltó que van a "resistir" tal como lo hicieron Luis D’Elía, Hugo Moyano en los ’90, "para nunca más volver a la Argentina de 1880". "Somos la Argentina del 2010. Nos podrán hacer callar, nos podrán perseguir, nos podrán correr, pero nosotros somos la Argentina del siglo XXI", concluyó.