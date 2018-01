Accidente con grúa: el gremio defendió al operario pero pidió controles

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGYMGMRA), señaló por medio de un comunicado que el incidente ocurrido el día sábado en Mataderos, cuando una grúa de gran porte que instalaba una pileta en una casa del barrio porteño de Mataderos cayó y destruyó el techo de la vivienda, provocando heridas en cuatro trabajadores, se debió a una "falla mecánica" de la propia grúa.

"Nuestros compañeros en general, y particularmente el compañero operario en este delicado acontecimiento, con más de 15 años trabajando en la conducción de grúas, tienen la experiencia necesaria para realizar éstas y cualquier tarea con máquinas de izaje, pero no quita que debamos en forma tripartita, trabajadores, estado y empresas, dedicar con responsabilidad absoluta los esfuerzos necesarios en brindarles mayores y mejores herramientas a los trabajadores de nuestro sector", expresó Ricardo Coria, titular del sindicato y quién integra, a su vez, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El accidente ocurrió el domingo pasado cuando una grúa cayó sobre la casa ubicada en Saladillo al 1600, mientras intentaban colocar una pileta de natación en el jardín trasero. A causa de este episodio, cuatro operarios resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Santojanni, mientras que la Policía porteña detalló que ‘están evolucionando bien y no tienen heridas de gravedad‘.

"Ojalá que este acontecimiento sea el puntapié inicial para ser oídos y llegar a tener una Licencia Nacional Habilitante, donde predomine la capacitación profesional continua y la adaptación a las nuevas tecnologías, algo que venimos pidiendo y luchando para poder lograrlo", expresó Coria.}

Por medio del comunicado, Coria explicó que hoy "se conduce con un simple carnet de conducir expedido por el Estado con la categoría de máquinas viales no agrícolas sin un examen serio" y agregó: "Nos encontramos como obstáculo que las empresas, dado que no tienen la obligación, en su afán de abaratar costos, no toman con la seriedad necesaria el tema de la formación profesional de los trabajadores y deciden, en la mayoría de los casos, evitar las mismas".

"Desde hace años venimos empujando en materia de capacitación y formación de los trabajadores, y venimos reclamando al Estado la necesidad imperiosa de su participación. Muchas veces sin eco, sin compromiso serio, donde recién empezamos a encontrar respuestas en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación y en el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires donde se está trabajando para formar y certificar en forma conjunta", manifestaron en el comunicado.

"La tarea del güinchero es una tarea de altísima complejidad y de grandes riesgos, donde la profesionalización y la formación continua no debería ser algo tomado por los participantes del sector a la ligera", finalizó Coria, también integrante de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA).

El Sindicato de Guincheros y Grúas Móviles está compuesto por todos los trabajadores que utilizan mecanismos eléctricos, hidráulicos u otro parecido en la elevación de bultos. Dentro de las maquinarias se encuentran las grúas pórticos, trastaineras, conteineras, autolevadores, hidrogrúas, cranemóviles, vehículos y maquinarias especiales, carretoneras para traslados, como también grúas telescópicas y recticuladas, entre otras modernas maquinarias.