Acampe gremial en las puertas del Banco Central

El conflicto surgió a partir de de la denuncia del sindicato del despido de medio centenar de trabajadores del organismo a cargo de Federico Sturzenegger.

En consecuencia, desde esta madrugada, los empleados bancarios no dejaron salir los camiones de caudales del Banco Central, medida que podría afectar el suministro de dinero en los bancos. El titular del gremio bancario, Sergio Palazzo, advirtió que la medida continuará hasta que se revierta la situación y amenazó con una movilización frente al Congreso nacional para el próximo 1° de marzo.

Cientos de trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria realizan desde la madrugada un acampe frente a la sede del BCRA, en reclamo de la reincorporación de empleados recientemente despedidos por la entidad.

El titular del gremio bancario, Sergio Palazzo, acompañado por el secretario general de la CGT, Antonio Caló, y por la comisión directiva de “La Bancaria”, declaró frente a las puertas del BCRA, “el acampe continúa hasta que reincorporen a nuestros compañeros”.

Acampando en Reconquista al 200, el líder del gremio bancario insistió en que “a partir de hoy las carpas no se van más y no salen los camiones de caudales hasta que no se solucione el conflicto. Si los bancos se quedan sin plata que vayan y le pidan explicaciones al Gobierno”.

Palazzo advirtió que si la situación no se revierte, continuarán las medidas de fuerza y, si no reincorporan los trabajadores despedidos en el BCRA, “haremos una movilización nacional de miles de trabajadores frente al Congreso nacional el próximo 1° de marzo”, cuando el presidente Mauricio Macri inaugure el periodo de sesiones legislativas.

“Si tampoco alcanza quiero adelantarles que entre el 1° y 15 de marzo vamos a plantear una jornada de 48 horas de bloqueo a la salida de camiones blindados de todos los tesoros regionales de todo el país y del BCRA, para que no haya un puto peso en la Argentina”, agregó.

Palazzo advirtió que en caso que el Gobierno no escuche los reclamos, cuando el 15 de marzo comience la paritaria, trasladará la medida de fuerza al sector privado: “Quiero que les quede claro a todos los banqueros de la city, si no reincorporan a los compañeros despedidos va a ser la paritaria más dura que tenga memoria en la historia del sistema financiero argentino”.