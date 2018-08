Aborto: quienes rechazan la ley bloquearon el dictamen

Tras una desgastante discusión reglamentaria que llevó más de una hora y cruzó a Miguel Pichetto con Federico Pinedo y Esteban Bullrich, el sector de los senadores que rechaza la legalización del aborto bloqueó ayer en el plenario de comisiones la posibilidad de que quienes impulsan la ley consigan un dictamen. Así, ninguno de los dos grupos pudo mostrar una mayoría de cara al miércoles, y la sesión se aproxima a transcurrir en un escenario de final abierto.

El proyecto consensuado que habían alcanzado en la noche del martes Pichetto, el resto de los senadores que apoyan la legalización y las organizaciones que la impulsan consiguió en el plenario de las comisiones 26 firmas (de 53 totales): 9 (de 17) en la comisión de Salud, 8 (de 17) en Justicia y 9 (de 19) en Asuntos Constitucionales.

Como quienes rechazan la ley no presentaron un dictamen alternativo (una jugada reglamentaria para forzar el resultado final), la discusión no alcanzó la mitad más una de las firmas posibles en cada uno de esos cuerpos, como pide el reglamento, y por eso el presidente del plenario, Mario Fiad, anunció que la discusión terminó sin dictamen. Es decir que el miércoles, la discusión del pleno girará en torno a la media sanción de Diputados y no sobre el proyecto consensuado que modifica a aquella.

Para Pichetto, sin embargo, la lectura debe ser otra y, según anunció, buscará llevar la discusión reglamentaria al recinto. "Detrás de todo esto hay una especulación", denunció. Y buscó delatar la jugada: "Lo que quieren es mantener únicamente el debate sobre la media sanción". En la lectura del sector que apoya la ley, los cambios introducidos al texto que aprobó Diputados mostraron flexibilidad y predisposición a sumar a los senadores disconformes, y eso horadó la cohesión que había entre quienes rechazan la ley. "Nosotros tenemos una manifestación política. Del otro lado, no hay nada", cuestionó el legislador rionegrino.

Debido a algunos ausentes, tampoco el sector que se opone a la legalización pudo obtener dictamen mayoritario. Frente a las 26 firmas de los "verdes", los "celestes" sólo tenían 24. Por eso no firmaron ninguna propuesta, para bloquearles la posibilidad de éxito. Festejaron cuando Fiad anunció que no había dictamen.

El cordobés Carlos Caserio, uno de los principales impulsores de las modificaciones, advirtió: "El acuerdo de mejorar la sanción de Diputados no se altera por esta maniobra artera. Estamos construyendo mayoría".