Aborto: qué piensan los argentinos sobre el debate que viene en el Congreso

El Gobierno sorprendió hace días –y en la ratificación del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa- al anunciar su intención de que el Congreso debata la despenalización del aborto. La discusión alrededor de ese tema cruza horizontalmente a los votantes del oficialismo y la oposición, pero hay un consenso relativamente extendido sobre lo adecuado de que sea tratado en el Congreso, según concluye una encuesta realizada por la consultora D’Alessio Irol.

En el sondeo, realizado en febrero con 1005 casos online de mayores de 18 años en todo el país, el 70 por ciento dijeron estar de acuerdo con el que Congreso debata la despenalización del aborto, contra un 21% que se manifestó en contra y un 9% que evitó responder. La consultora destacó que hubo coincidencia en la necesidad del debate entre encuestados distintas edades, niveles socioeconómicos y posiciones ideológicas.

Encuesta realizada en febrero, en todo el país, con 1050 casos.

Según D’Alessio Irol, “una opinión que se mantiene” en las respuestas a todas las preguntas es “que la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo”.

Casi seis de cada 10 (el 58%) sostuvieron que la mujer que decide abortar por causas no contempladas hoy en el Código Penal no debería ir a la cárcel, frente a un 31% que evaluó que sí “porque existe una persona desde el momento de la fecundación”. Entre los votantes de Cambiemos en el ballottage presidencial de 2015, la relación fue de 49% (no debe ir a la cárcel) contra 38% (sí debe tener pena de prisión); entre los del Frente para la Victoria (FPV), fue de 67% a 24%.

Un 61% de los encuestados consideró que la despenalización del aborto “puede evitar muertes de mujeres, en especial en los niveles (socieconómicos) más bajos” (53% entre los votantes de Macri y 69% entre los de Daniel Scioli); en el extremo opuesto, un 23% cree que “traerá como consecuencia mayor número de embarazos involuntarios” (28% y 18%, respectivamente), y un 11%, que “no traerá cambios (14% y 8%, respectivamente).

En el total de la encuesta, el 56% respondió que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y uno de cada tres (el 34%), que “el Estado debe regular la vida del niño por nacer”. También en este punto, “los resultados difieren según posición ideológica: los votantes al FPV se muestran en su mayor parte a favor de la libertad de elección de la mujer”.

A los encuestados les preguntaron además si estaban de acuerdo con que “se legisle la adopción del niño por nacer” y que “en lugar de abortar, la mujer acepte que en el nacimiento se encuentren ya los padres adoptivos y el Estado le brinde un subsidio y atención médica hasta el parto”. Un 60% lo consideraron una opción superadora (69% entre los votantes de Cambiemos), con un 33% que se mostraron en desacuerdo (42% entre los votantes del FPV).