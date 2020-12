Aborto legal: el tenso cruce entre Cristian Ritondo y Sergio Massa al cierre del debate

Tras más de 20 horas de debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, protagonizó este viernes a la mañana un fuerte cruce con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Cuando la legisladora del Frente de Todos Cecilia Moreau se encontraba a punto de finalizar su exposición, previa a la votación sobre la legalización del aborto, Ritondo discutía a los gritos -fuera de su banca- con una asesora.

En ese marco, Moreau le pidió por favor que hiciera silencio ya que estaba exponiendo su cierre a fin de pasar a la votación en general. Y fue en ese preciso instante cuando intervino Massa y le cedió la palabra a Ritondo para que explicara lo que estaba ocurriendo.

"Presidente... mire, para hacer esta sesión hicimos un gran esfuerzo todos", comenzó diciendo el presidente del bloque PRO, que rápidamente manifestó: "Habíamos planteado una burbuja (sanitaria), para aprobar invitaciones para este lugar especial, no importa resultados, no importa nada. Creo que lo que habíamos aceptado es que vinieran funcionarios que habían trabajado, no invitaciones en general".

En esta línea, enojado, enfatizó: "Me parece que rompió la burbuja y me parece que no tiene sentido todo lo que venimos haciendo esta semana". Y añadió: "Lo lamento mucho por no haberlo tratado en la voz parlamentaria, usted incumplió con la palabra".

"Discúlpeme presidente, con la confianza y el cariño que le tengo, hoy rompió la palabra. Esto no se hace", señaló Ritondo enojado. “Si nos hubieran dicho cuantas invitaciones teníamos por bloque (...) Las mismas condiciones para todos”, reclamó frente a la llegada de personas que evidentemente no estaba previsto que presenciaran en el recinto la histórica sesión por el aborto legal.

Ante las críticas suscitadas, Sergio Massa argumentó que la diputada “Carmen Polledo recibió la notificación de que tenía la misma cantidad de invitaciones y dijo que no”. Y en ese sentido aseveró: “Todos tienen PCR hecho y están a disposición por secretaría”.