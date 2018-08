Aborto: expositores, posiciones, costos y otros datos oficiales, los números del debate en el Congreso

Desde que comenzó el debate por el aborto legal en la cámara de Diputados, el pasado 10 de abril, pasaron por el Congreso 770 especialistas en las comisiones, que expresaron todo tipo de argumentos tanto a favor de la legalización de la práctica como aquellos que se expresaron en contra de modificar la legislación actual.

Según un relevamiento realizado por la organización Economía Femini(s)ta, entre médicos y abogados hicieron la mitad de las exposiciones, lo cual tiene sentido si se piensa que dos de los grandes focos de discusión era el aborto como práctica médica para garantizar el acceso a la salud de las mujeres y las cuestiones normativas para legalizarla. Si se desagregan cada una de estas profesiones en función de las posiciones, en ambos casos se presentaron más en contra que a favor.

Un detalle es que si bien entre las dos Cámaras pasaron 770 especialistas en el Congreso, la sumatoria entre ambas cámaras es mayor, lo que se explica porque 63 personas se repitieron en Diputados y Senadores.

Diputados: 690 expositores

- El debate en Diputados tuvo paridad de posturas: de las 690 exposiciones, 344 fueron a favor y 346 en contra.

- Desagregadas por sexo, los diputados escucharon a más mujeres (64%) que varones (36%).

- Las mujeres opinaron mayoritariamente a favor (un 60%), mientras que los varones se expresaron mayoritariamente en contra (68,5%).

- Fueron cuatro las personas trans que participaron del debate, que representa un 0,6% del total de exposiciones. Todas se manifestaron a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

FUENTE: listado de expositores difundida por la comisión de Legislación General

Senadores: 143 especialistas

- El debate en Senadores tuvo una leve inclinación de las posturas a favor (52%), revirtiendo en la última sesión una tendencia que había tenido el debate de convocar mayormente a personas en contra. El último día, el 31 de julio, los senadores escucharon 12 mujeres a favor, lo que terminó de sellar la mayoría al final del debate.

- Desagregados por sexo, las mujeres fueron mayoría 52,5% y opinaron mayoritariamente a favor (68%).

- Los expositores varones fueron minoría (47,5%) y se expresaron mayoritariamente en contra (66%).

FUENTE: Micrositio especial del Senado de la Nación

Datos oficiales: 354.627 abortos al año, un ahorro de 84% si se legaliza, 98% de internaciones menos y reducción del 92% de las muertes

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, difundió datos oficiales sobre la problemática del aborto desde la mirada de la salud pública. Definió, entre otras cosas, cuántos abortos calcula esa dependencia que se producen al año y también brindó detalles de cuánto ahorraría el sistema de salud en caso de legalizarse la práctica.

A continuación, se resaltan algunos de los datos difundidos por el funcionario nacional.

- Por año, se realizan en la Argentina aproximadamente 354.627 abortos por año. Como no hay registros sobre esta práctica porque hoy es ilegal si no se encuadra en las causales contempladas desde 1921 en el Código Penal y ratificadas en 2012 por la Corte Suprema en el fallo FAL (violación o riesgo de salud para la persona gestante), esta cifra debe estimarse.

- Para poder calcular cuánto gasto hoy el sistema de salud, el equipo del Ministerio de Salud se basó en esta cantidad de abortos anuales (354.627) cruzando esos datos con la manera se llevan adelante los abortos en la Argentina. En el escenario actual, detalló Rubinstein, "casi el 70% de los abortos son medicamentosos (y el 85% no tiene complicaciones), el 22% son instrumentados por profesionales en condiciones clandestinas (y el 80% no tiene complicaciones) y el 9% son por evacuación uterina informal (de los cuales solo el 29% no tiene complicaciones) que es el aborto hecho en condiciones de extrema precaridad".

- Además de cruzar cantidad de abortos con la manera en la que se concreta la interrupción del embarazo, también tomaron como supuesto que, en el caso de que la interrupción voluntaria del embarazo fuera aprobada, "el 90% de los casos serían abortos farmacológicos". Este tipo de práctica médica puede hacerse de manera ambulatoria y tiene un alto grado de seguridad para la persona que decide realizarlo.

- Con estos supuestos definidos, el Ministerio de Salud estimó que el costo por aborto en el escenario actual (de penalización) es de $ 11.500 y pasaría a $ 1914 si se legalizara, es decir que significaría un ahorro del 84%. "Esta diferencia tiene que ver con la reducción dramática de la tasa de complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal, sobre todo porque el aborto es medicamentoso y gratuito, ya que la medicación sería provista por el Estado", aseguró el ministro.

- Si se proyectan estos costos por año, el monto que destina en la actualidad el conjunto del sistema de salud es de $ 4078,30 millones de pesos versus 678,60 millones de pesos anuales que se destinarían si se legalizara. También, en este caso, sería una reducción del 84%.

- Si se mira por financiador, dos terceras partes es gasto de bolsillo de las personas que se realizan un aborto, "ya sea por la compra de la medicación que obviamente no está cubierta, o ya sea por la evacuación uterina que se hace en consultorios ilegales y que forma parte de este negocio del aborto que todos conocemos que existe", explicó Rubinstein. "En el caso de la legalización, lo que baja de manera dramática son las complicaciones y el costo de la medicación va a ser absorbido por el Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que ya hoy está entregando anticonceptivos e insumos para la planificación familiar", detalló.

- Contar con un entorno legal para garantizar el acceso a la salud tendría también un impacto en la cantidad de complicaciones y por ende de internaciones. En el escenario actual se producen 70.200 internaciones anuales por complicaciones de abortos. Si se legalizara, las internaciones serían 1445 por año, lo que significaría una reducción del 98%.

- En un escenario de legalización de la práctica, al contar la persona con asistencia sanitaria, se eliminaría la clandestinidad y los riesgos que conllevan las prácticas inseguras. Esto permitiría que la cantidad de muertes se reduzcan en un 92%, ya que en el escenario de penalización se producen 37 muertes anuales y en el escenario de legalización se producirían 3. "La muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia", reflexionó el ministro.

- Esto también se apoya en investigaciones internacionales. En los países en donde es legal, entre 1990 y 2014 hubo una disminución de la cantidad de abortos (de 46 a 27 cada 1000 mujeres de 15 y 44 años) y en los países en los que es ilegal o tiene solo causales no se produjo una disminución de (de 39 a 37).

Antes de brindar su exposición en el Senado, en donde brindó todos estos detalles, Rubinstein les dio un fuerte mensaje a los senadores y senadoras presentes. Les dijo: "Por mis antecedentes (yo vengo de la investigación) he tenido siempre un respeto enorme por los datos y por la rigurosidad de los datos. Los datos que yo dé son datos que han sido chequeados, validados, son sólidos y son robustos. Son datos oficiales del Ministerio de Salud, que se han venido recogiendo con la misma metodología en las últimas décadas. Y las estimaciones están basadas en esos datos con las mejores evidencias científicas. Entiendo que a veces los datos o las evidencias científicas son más o menos cómodas para cada uno, pero el objetivo es que la decisión que tomen esté formada por la mejor evidencia posible y por la mejor calidad de los datos".

500 millones de pesos de ahorro si el Estado produjese misoprostol o mifepristona

Luego de haber presentado un estudio en el que calculaba cómo impactaba en el presupuesto del sistema de salud la legalización del aborto, la economista Sonia Torres, miembro de la Asociación de Economía de la Salud, que detalló que, si el Estado produjese las drogas que se utilizan para interrumpir un embarazo de manera segura (misoprostol y mifepristona), se podrían ahorrar entre 500 y 800 millones de pesos anuales.

"Si se optara por aprobar el misoprostol y la mifepristona para la interrupción legal del embarazo

o si se produjera públicamente, la introducción de competencia en el mercado de medicamentos conduciría a una significativa reducción de los precios de venta, acercándolos a los vigentes en otros mercados de la región donde las normas son menos restrictivas. En un ejercicio adicional de simulación, se han calculado los escenarios de aborto seguro suponiendo una reducción de los precios del misoprostol en un 50% acercándolos a los vigentes en otros países (CLACAI, 2017). Esto permitiría un ahorro adicional de entre $ 501 y $ 835 millones por año, según sea el número de abortos", detalla el estudio realizado por Tarragona, que publicó completo El Cronista.

En la actualidad, la única droga que se consigue en el país es el misoprostol y es producido por un solo laboratorio solo con fines gástricos, ya que el ANMAT no autoriza la utilización en ginecología. Además, el medicamento que se comercializa con otra droga (diclofenac) y tiene un costo de $3400 por 16 comprimidos (se necesitan 12 para realizar un aborto).