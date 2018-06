Aborto: en Cambiemos dicen que Macri respetará la decisión del Congreso

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), aseguró que el presidente Mauricio Macri"va a respetar la decisión del Congreso" si sanciona la ley de despenalización del aborto.

Macri fue quien "abrió las puertas a este debate" en la Cámara de Diputados, remarcó en una entrevista que publica hoy el diario La Nación. "No, de ninguna manera. Yo lo hablé con él. Él abrió las puertas a este debate. Hay un compromiso: va a respetar la decisión del Congreso", dijo el diputado oficialista al ser consultado sobre un eventual veto de Macri a la legalización del aborto.

Lipovetzky sostuvo que "sería una lástima" que la ley no sea aprobada, porque se habrá "perdido una oportunidad histórica". No obstante, opinó que si la ley no es aprobada se habrá "dado un gran paso" porque los grupos que están a favor del aborto tendrán "la oportunidad de volver a intentarlo el año que viene, o el siguiente".

El debate de la ley en comisiones de Diputados se reanudará el martes próximo y continuará el jueves. Según Lipovetzky, la idea es haya dictamen el martes 12 de junio para sesionar el miércoles 13 y que todos den quórum en esa sesión.

"Soy optimista en que tengamos media sanción. Estamos trabajando en un dictamen para darle una visión jurídica sustentable", puntualizó. El debate lleva dos meses en la Cámara de Diputados, por donde pasaron 738 expositores, ya sea a favor o en contra del proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.