Aborto: con números ajustados, apuestan a una fuerte acción extraparlamentaria

“Alerta: el aborto legal, en peligro”. El título es por demás significativo. “Al día de hoy, no están los votos necesarios para acceder a la media sanción que miles y miles de personas esperan que se apruebe, las mujeres y la juventud particularmente, porque el voto de los diputados está supeditado al escandaloso poder que detenta la Iglesia Católica, y junto al cual gobiernan y han gobernado”, denuncia el texto del artículo, publicado en la última edición digital de Prensa Obrera, órgano del Partido Obrero, una de cuyas diputadas, la docente Romina del Pla, es una de las cuatro firmantes iniciales del proyecto que elaboró la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.

El mismo registro de alarma contiene un audio que circula por watsapp, de Julieta Ortega, en nombre de la “colectiva Actrices Argentinas”, quien dice: “La situación es urgente. Los acontecimientos de los últimos días nos indignan. Sectores de la iglesia ejercen presión a nuestros diputados y diputadas, para que voten en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, amenazándolos y amenazándolas, yendo a las escuelas de sus hijos, a escracharlos por su decisión de estar a favor del aborto legal...”. La hija del popular “Palito” advierte sobre la importancia de estar presente en la vigilia del 13, para “poner el cuerpo” a favor de la legalización.

El artículo del periódico trotskista analiza la situación de los votos de cara al miércoles: “En primer lugar, la dilación en avanzar con un dictamen de las comisiones impuso la necesidad de contar con 2/3 para poder habilitar el debate en sesión el próximo 13 de junio, de acuerdo al artículo 113 del reglamento. Sucede que al no haber dictaminado con siete días de anterioridad a la sesión, no se podrá comenzar a tratar el tema si no se cuenta con una mayoría especial que habilite el tratamiento del mismo. Si se hubiera emitido el dictamen en tiempo y forma, este requisito no hubiera sido necesario. De esta forma, depende enteramente de la voluntad política de los anti-derechos que se pueda discutir en el recinto, ya que tienen el poder de vetarlo, aun cuando estén los votos necesarios para aprobar el proyecto de aborto legal. El dictamen favorable en el plenario de comisiones tampoco está garantizado. La dilación impulsada por los bloques oficialista y pejotistas lo único que ha logrado es dar tiempo a la Iglesia para desplegar sus presiones. De no obtenerse un dictamen favorable mayoritario en el plenario de comisiones, los diputados contrarios no prestarían quórum para habilitar la sesión. La responsabilidad por esto les cabe enteramente a los bloques de Cambiemos, FpV y justicialista”.

La calle

Hoy hubo un tuitazo con el hastagh #AbortoLegalOClandestino, que todavía a estas horas encabeza las tendencias en la red social del pajarito, aunque seguido de uno que está en la vereda del frente: #ArgentinaEsProvida.

A su vez, los sectores que dentro del movimiento estudiantil, en particular el secundario, apoyan el aborto legal, difundieron una carta a favor con 30 mil adhesiones y preparan tomas en colegios y universidades para la vigilia del 13J.

Jornadas, tomas, pernoctazos, vigilias, pañuelazos, reuniones abiertas, intervenciones, festivales y demás iniciativas conforman el menú con el que piensa intervenir uno de los sectores, para muchos sorprendentemente, más dinámicos de la campaña a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

El papel de los secundarios no es un tema menor, ya que, a diferencia de las grandes universidades estatales, donde el activismo de izquierda pro Aborto tiene un predominio instalado desde hace unos años, los sectores que están en contra confiaban en las influencias eclesiásticas sobre los colegios confesionales para inclinar hacia su campo a ese efervescente sector de la opinión pública, a la sazón futuros y, en algunos casos, presentes votantes. Sin embargo, encuestas y plebiscitos realizados en muchos colegios religiosos mostraron una realidad más peleada, incluso con casos donde la opinión a favor resultó mayoritaria.

El colectivo de la Campaña instalará un escenario y una pantalla gigante para que los simpatizantes de la causa puedan acercarse a seguir en directo las exposiciones de los diputados. También están convocadas movilizaciones en respaldo al proyecto de despenalización del aborto en las ciudades de Salta, Córdoba y Santa Fe.

Marchas en contra

La movilización callejera y otro tipo de acciones extraparlamentarias no son propiedad exclusiva de los partidarios del aborto legal. Aunque con cierta reacción tardía, quienes se oponen a la iniciativa también ganaron las calles cuando faltan tres días para la votación.

Hubo acciones de los autodenominados “pro vida” en Córdoba, Rosario, Santa Fé, Mendoza, Tucumán, Paraná, La Plata, Catamarca, Santa Rosa, Salta y Posadas.

Banderas argentinas, el pañuelo celeste de la campaña "Salvemos las dos vidas", carteles con la consigna "Sí a la vida, no al aborto", y crucifijos gigantes fueron parte del repertorio de los manifestantes que salieron a la calle para exigirle a los diputados que no den su aval a la iniciativa despenalizadora.

Las convocatorias fueron impulsadas por la agrupación Unidad Provida, que concentra a diversas ONGs, y tuvieron una destacada respuesta, con concentraciones en ciudades de las 23 provincias del país.

En un comunicado, Unidad Provida destacó que las movilizaciones "buscaron visibilizar el verdadero sentir de la sociedad argentina en su conjunto y reclamar al Congreso de la Nación que se abstenga de aprobar leyes que dañan al tejido social". Luego de estas convocatorias en el Interior del país, la protesta se trasladará el miércoles a las puertas del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, para expresar el repudio de este sector al proyecto que impulsa el colectivo de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que ese día se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados.

Y el recinto

"Es claro que lo que ocurra en el recinto no va a tener que ver con lo que la sociedad necesita, con lo que la población reclama, especialmente las mujeres y la juventud, sino que será el resultado de cómo se procese, por un lado, el reclamo popular, y por el otro las brutales presiones de la iglesia y los gobernadores sobre los diputados y diputadas", dijo a El Cronista la diputada Del Pla. "Por eso la clave es la movilización, es crucial", agregó.

Un cable de NA señala, por su parte, que “con 30 diputados indefinidos a pocas horas de la sesión, el resultado final sigue siendo una incógnita, aunque se vislumbra una módica ventaja a favor del sector que se opone a la legalización del aborto. "Aún así, es todavía prematuro aventurar un desenlace ya que dependerá de cómo se revelen los votos de los indecisos y el nivel de ausencias de diputados que prefieran no comprometerse con ninguna postura", especula.

Al momento, NA pudo detectar 116 votos confirmados en contra de la iniciativa y 109 a favor, aunque al proyectar la tendencia de los indefinidos, la postura antiaborto aventaja a la despenalizadora por 123 a 118.

Entre los indecisos se encuentran Fernando Espinoza (FpV-PJ); lvaro González (PRO); Javier David (Justicialista); Abel Furlán (FpV-PJ); María Isabel Guerín (FpV-PJ); el entrerriano Atilio Benedetti (UCR); la correntina Sofía Brambilla (PRO); la pampeana Melina Delú (Justicialista) y los misioneros Verónica Derna y Daniel Di Stefano (Frente de la Concordia).

También el formoseño Gustavo Fernández Patri (FpV-PJ); los riojanos Luis Beder Herrera y Danilo Flores (Justicialista); los porteños Alejandro García y Anabella Hers Cabral (PRO); el tucumano Facundo Garretón (PRO); los pampeanos Daniel Kroneberger (UCR) y Ariel Rauschenberger (Justicialista) y los entrerrianos Jorge Lacoste, Marcelo Monfort (UCR) y Julio Solanas (FpV-PJ).



La lista continúa con la formoseña Inés Lotto (FpV-PJ), los santafesinos Hugo Marcucci (UCR) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador), la misionera Flavia Morales (Frente de la Concordia) y la santiagueña Mirta Pastoriza (Frente Cívico); el puntano José Riccardo (UCR); el catamarqueño Gustavo Saadi (Elijo Catamarca); el fueguino Héctor "Tito" Stefani (PRO) y el pampeano Sergio Ziliotto (Justicialista).

En el hipotético caso de que la votación resulte empatada, el protocolo es que se vuelva a realizar: de persistir la igualdad, desempatará el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), quien tampoco adelantó su postura.

Con la finalidad de conquistar los votos de los indefinidos, el jueves pasado el grupo de diputadas que encabezan el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dieron a conocer el texto del dictamen, incorporando concesiones como la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

El dictamen, de 22 artículos, garantiza el derecho de las mujeres o personas gestantes al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

En el artículo 3, se fijan las excepciones por las cuales no correría ese plazo: por violaciones, ante riesgo de vida o de la salud de la persona gestante, o ante el diagnóstico de "inviabilidad de vida extrauterina del feto".



El plazo máximo previsto en el artículo 7 para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud es de cinco días corridos desde su requerimiento.