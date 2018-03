Abal Medina, a Héctor Recalde: "No dar quórum es un actitud bastante infantil"

El senador por el PJ-Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina confirmó hoy que esa bancada opositora dará quórum cuando se discuta el proyecto que promueve el acuerdo con los holdouts y marcó sus diferencias con los diputados kirchneristas, al advertir que no bajar al recinto, forma parte de "actitudes bastante infantiles".

Abal Medina le recomendó a Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados por el FPV, que "sí" de quórum cuando se trate la propuesta enviada por el Gobierno, y le aconsejó "que vaya, que discuta, que defina, que podamos ver bien la propuesta".

"Lo que me preocupa básicamente es la posibilidad de que el 93% (de los bonistas) que ya cerró pueda reabrirse, eso sería muy malo", manifestó el legislador.

En declaraciones a radio Mitre, el ex jefe de Gabinete sostuvo que tanto "decir que hay que votar sí o sí" el proyecto del Gobierno, "como no dar quórum son actitudes bastante infantiles".

"Tenemos que ver el proyecto, analizarlo, escuchar a los especialistas, convocar a los expertos y tomar la mejor decisión para la Argentina", agregó.

Consultado sobre la decisión de dar quórum, a diferencia de lo decidido en Diputados por la bancada kirchnerista que ya anticipó que no bajará al recinto, Abal Medina respondió: "Si no damos quórum no va a haber nunca más una sesión en la Cámara de Senadores de la Argentina".

Sin embargo, el senador evitó calificar la posición de los diputados, pero recordó: "Cuando la oposición usaba eso de no dar quórum (durante el gobierno kirchnerista), nosotros decíamos que estaba muy mal, no podemos cambiar de actitud de acuerdo adonde nos toque estar en el mostrador".

