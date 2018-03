ARA San Juan: Congreso recibe a grupo de familiares

La comisión bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan recibirá hoy a familiares de los tripulantes, tras la desaparición del sumergible en noviembre pasado. Será a las 10 en el salón Illia del Senado, donde también se recepcionarán propuestas para la designación de los cinco especialistas que conformarán el comité que participará de la comisión de manera ad-honorem.

La semana pasada, cuando se conformó la bicameral en cabeza del senador fueguino José Ojeda (Argentina Federal), se resolvió que los integrantes de dicho comité fueran "militares retirados de la Armada Argentina con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional".

Por otra parte, la comisión acordará una solicitud a la Armada Argentina para que informe la lista de familiares de las víctimas y sus datos completos.

Todo indica que los integrantes del Frente para la Victoria volverán a reclamarle a Ojeda que se comunique con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para acordar con él una visita a la comisión. Precisamente, Aguad volvió a referirse este lunes al tema y ratificó que el submarino ARA San Juan "no estuvo cerca de Malvinas" y que "no lo hundió ni Gran Bretaña, ni Chile". "El ARA San Juan tuvo un problema, se comunicó con las autoridades, no lo hundió ni Gran Bretaña, ni Chile: entró agua y afectó las baterías", dijo Aguad en declaraciones a radio La Red.