AMIA: esta semana se reinician las audiencias

El Tribunal Oral Federal No 2 retomará el jueves las audiencias en el juicio que se investigan las irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA, mientras que los familiares de las 84 víctimas reclamaron el fortalecimiento de la unidad que lleva adelante la investigación sobre el atentado terrorista.

A las 10 de la mañana comenzarán en los tribunales de Comodoro Py las audiencias en el juicio por el supuesto encubrimiento durante la investigación del atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en julio de 1994. De esta manera, y tal como se estableció en la última audiencia que se realizó el 23 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, tomarán declaración testimonial de Jorge Lew, Diana Wassner y Adriana Reisfeld, todos ellos familiares de víctimas e integrantes de la asociación Memoria Activa.

Según lo acordado antes de la feria judicial, la jornada se completará con las declaraciones de diez ex policías querellantes, quienes fueron imputados de forma irregular por el entonces juez Juan José Galeano, en el marco de la causa AMIA. Al mismo tiempo, el ex magistrado es sindicado como el responsable de gestionar el pago de u$s 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, para que cambiara su declaración para involucrar a los policías bonaerenses.

Telleldín y Galeano comparten el banquillo con otros 11 funcionarios, entre los que se encuentra el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.