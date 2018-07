AMIA: afirman que hay pruebas del encubrimiento

Mariana Stilman, ex representante del Ministerio de Justicia en la Unidad AMIA, consideró que "en el juicio de encubrimiento" del atentado a la mutual judía, en 1994, "se demostró la responsabilidad de todos y cada uno de los imputados". "Estoy convencida que en el juicio de encubrimiento se demostró la responsabilidad de todos y cada uno de los imputados, cada uno en su rol", afirmó Stilman. En declaraciones al sitio Nueva Sion, la letrada dijo que coincide "en términos generales con la mayoría con la acusación de la UFI AMIA y de Memoria Activa".

Stilman renunció a su rol en la querella y fue respaldada en su momento por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien sostuvo: "No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno".

La letrada sostuvo que la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA "tiene mucha importancia" porque "justamente la línea muerta o casi muerta de la causa por el atentado principal es la consecuencia de la actuación de estos operadores judiciales y políticos, que hicieron que no se pudiera llegar a la verdad y a los responsables".

Según dijo, el juicio le "confirmó el rol nefasto de la Agencia de Inteligencia, el rol nefasto de este poder detrás del poder, del poder oculto". También se refirió a "la contaminación y las relaciones espurias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Agencia de Investigación, la SIDE, la AFI o como se llame".

En diciembre pasado, la UFI -AMIA solicitó la pena de 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano y 4 años para el ex presidente Carlos Menem, por su responsabilidad en el encubrimiento de la investigación por el atentado a la AMIA. Asimismo, requirió 8 años de prisión para los ex fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia, y un año para el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja.