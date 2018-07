AFIP envió mails para advertir sobre personal doméstico sin registrar

La AFIP no entiende que tengo culpa burguesa. No, nadie me ayuda en mis tareas domésticas, AFIP, ni registrado ni sin registrar. Y así está mi casa, porque soy vaga y no me gustan las tareas domésticas. Pensándolo bien, esto significa que todavía no hacen control con imágenes. �� pic.twitter.com/QaEJpohW2Z

— ��Choricienta�� (@OrquideaStu) 17 de julio de 2018