AFIP: entre 2010 y 2015, habría habido más de 1500 planes de pago de AFIP "a medida"

La nueva gestión de la AFIP a cargo de Alberto Abad habría encontrado más de 1500 casos en los que hubo “discrecionalidad” por parte de la gestión anterior –Ricardo Echegaray- para elaborar de planes de pago “a medida” para un grupo de empresas, entre los que se destaca el caso de la ex Ciccone Calcográfica.

El uso de las facultades con las que se gestionaron esos planes no es ilegal: están contempladas en el artículo 32 de la ley de Procedimiento fiscal. Justamente por eso, Abad ordenó suspender la aplicación del polémico artículo. Y, en la conferencia de la semana pasada, cuando anunció el nuevo plan de facilidades de pago permanente, recordó que el mismo otorgaba “una discrecionalidad que tenía el administrador federal para dar planes de 150 cuotas a tasas muy bajas” y que “hubo un caso famoso, el caso Ciccone".

Según informó hoy el diario Clarín, el análisis que viene realizando la nueva gestión en busca de anomalías e ineficiencias previas encontró que entre 2010 y 2015 se gestionaron arbitrariamente 1.530 casos de beneficios para empresas con deudas millonarias; en algunos casos, se llegaron a otorgar planes en cinco oportunidades a una misma empresa.

Abad sostuvo que las irregularidades de Ciccone se dieron porque “le permitía sólo al administrador federal y con plena discrecionalidad otorgar o no otorgar ese tipo de planes”. La cantidad de cuotas y los intereses para cada deuda eran determinados por el jefe del organismo, pero la Ley no brinda reglas claras, por lo que no hay necesidad de ajustarse a ningún plan vigente de carácter general.

Según Clarín, los casos gestionados discrecionalmente por la gestión anterior rondan los $ 29 mil millones, con planes que van desde las dos hasta las 148 cuotase intereses uqe varían de un 0,5% mensual al 2,25% mensual. El listado de beneficiarios no puede conocerse por el secreto fiscal.