Mudos en el Teatro Colón

Un nobel para Lula

Boccato di cancelliere cae mal

Un escándalo empañó la visita al país del cuarteto Il Divo, en la antesala de su participación en el escenario del Festival Únicos, del ministerio de Cultura porteño, a cargo de Enrique Avogadro. La formación lírica ensayó el viernes en el Teatro Colón una performance con playback, y exigía que los intérpretes de la orquesta hicieran lo mismo. Los músicos se negaron y la previa del show se vio alterada, a punto tal que las autoridades del teatro debieron interceder. Años atrás, el playback en el Colón estaba prohibido por reglamento. Se ve que las reglas cambiaron.El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se reunió el viernes en San Pablo con el ex presidente del Brasil, Lula Da Silva, para llevarle su apoyo frente al panorama adverso que halla en la Justicia y anunciarle que lo propondrá como candidato al prestigioso premio que entrega la academia sueca. "Con Lula, más de 30 millones de personas fueron rescatadas de la pobreza extrema, y su gobierno tuvo políticas cruciales para la paz", justificó el militante de los derechos humanos.El ministro Jorge Faurie fue convidado el pasado miércoles a un almuerzo de la Fundación Mediterránea en el Hotel Alvear, adonde habló sobre la "inserción inteligente al mundo". Tras degustar un salmón rosado de entrada, y un ojo de bife con panaché de verduras a posteriori, el canciller respondió inquietudes de los presentes. Hubo quien le preguntó sobre el reciente beneficio para la exportación a Indonesia de alimentos con certificación halal, algo que todavía no es posible en otros mercados porque, según dijo, "la certificadora habilitada truchaba comprobantes". Entre los presentes se hallaba el presidente de The Halal Catering, Gustavo Khalil Kabalan, quien tomó la mención como una afrenta y se encargó de aclarárselo al ministro antes de abandonar el recinto, además de inculpar a un miembro de la comunidad libanesa por aquel desenlace en el mercado de Emiratos Árabes. Un bocado en el discurso que generó un mal trago para algunos...