Obama tocó el bolsillo de los empresarios

No sólo jugó al golf el sábado con Mauricio Macri. Barack Obama, el ex presidente de los Estados Unidos, participó de diferentes actividades en su paso fugaz por Córdoba y Buenos Aires. Primero, disertó en la cumbre Economía Verde, en la provincia que gobierna el peronista Juan Schiaretti. Pero en la noche del viernes fue la gran atracción de un encuentro para pocos, que pagaron una tarifa exorbitante para un espectáculo de apenas minutos. El centenar de empresarios que el viernes tuvo la oportunidad de escuchar y conversar en persona con el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desembolsó alrededor de u$s 450.000 para financiar el traslado, la organización y el pernocte en la Ciudad del visitante.

Dos familias tradicionales de la colectividad judía, como los Werthein y los Sielecki, fueron las encargadas de acordar con la fundación Obama los pormenores del encuentro. Pero no afrontaron el costo solos: cada uno de los selectos invitados del mundo empresario contribuyó con sumas de entre u$s 30.000 y u$s 50.000. Según supo este diario, los detalles de contrataciones los llevó la fundación Obama en total reserva y con la mayor transparencia posible.

Un alemán con poder de convocatoria

Con la excusa de celebrar el día de la reunificación alemana, el embajador teutón, Jürgen Christian Mertens, ofreció una recepción en el hotel Hilton, que le sirvió para darse a conocer, a casi dos meses de su llegada, al cuerpo diplomático y a la clase política local.

El cóctel marcó la reaparición en esta clase de eventos del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo. Sucede que Mertens fue director de Protocolo y Ceremonial de la canciller Merkel, y tuvo a su cargo la organización del G20 en Hamburgo, una responsabilidad que desde diciembre recaerá en el gobierno argentino.

Entre la lista de figuras que se interesaron por tener un approach al embajador estuvieron el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.

Un reconocimiento al Gobierno porteño

¿La Feliz o Pinamar? Para Filmus, Pinamar

El Banco Interamericano de Desarrollo galardonó a la Ciudad por sus Compromisos de Gobierno, una iniciativa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta que apunta a medir la gestión por resultados y con metas concretas. Entre los objetivos fijados, por ejemplo, Buenos Aires pretende llegar a 2019 a 30 nuevas escuelas para sala de tres, 12 nuevas plazas e iluminación LED en las calles.La gráfica que publicó en Twitter el candidato a diputado nacional Daniel Filmus hizo enfurecer un intendente de Cambiemos. Sucede que Unidad Porteña difundió una foro en la que distingue entre quienes eligen vacacionar en Mar del Plata, o el partido de Pinamar. El intendente de esta ciudad costera, Martín Yeza, le respondió por Twitter. "Qué lástima el spot de Filmus. Como si las ciudades fueran para unas personas u otras", lanzó Yeza, antes de recordar que el ex ministro de Educación "tiene casa en el partido de Pinamar".