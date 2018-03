Scioli, de campaña, pero con un invitado ‘sorpresa’ en la foto

Macri en Tandil: golf, paseo con Antonia y una sonrisa por las encuestas

Festejo doble para el gobernador Juan Manuel Urtubey en Salta

En su recorrida por distintos municipios bonaerenses, mientras se debate sobre si competirá en las próximas legislativas, Daniel Scioli visitó La Plata y fue a la cooperativa de trabajo Unión Papelera Platense-ex San Jorge. Después de la polémica generada en las redes, los organizadores salieron a decir que fue una sorpresa la participación del ex intendente platense, Pablo Bruera. Bruera fue intendente de La Plata hasta 2015 y busca posicionarse luego de la catastrófica inundación de 2013, en la que murieron 89 personas. Scioli, en tanto, continúa el recorrido por la Provincia, donde ya transitó por 15 municipios en las últimas semanas.El fin de Semana Santa encontró a Mauricio Macri en Tandil, su ciudad natal, disfrutando de la estadía en la estancia de su madre. Mientras en Casa Rosada celebraban el repunte de imagen que el Presidente y varios hombres clave del Gobierno tuvieron en varias encuestas difundidas ayer en los medios, Macri se hizo tiempo para jugar al golf y visitar, con su hija Antonia, la basílica local, donde sufrió un contratiempo al salir, cuando un grupo de asistentes lo insultaron. Macri retoma rá su agenda hoy, con dos reuniones de coordinación y seguimiento.En el domingo de Pascuas, y con motivo de la celebración de los 435 años de la provincia de Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo otros motivos para celebrar. Según trascendió desde la provincia, "junto a Buenos Aires y Neuquén son los distritos que mayor cantidad de proyectos atraen en diversos rubros que van desde la minería y los hidrocarburos a las energías renovables". Se trata de un informe de la Agencia de Desarrollo de Inversiones difundido recientemente, que pone a la provincia de Salta entre las tres que mayor cantidad de inversiones atraen en el país. Según los datos revelados, empresas de origen nacional y de varios países del mundo planifican desembolsos por 58.600 millones de dólares para los próximos cuatro años en distintas áreas del país, principalmente en Buenos Aires (u$s15.900 millones), Neuquén (u$s 8.500 millones, por Vaca Muerta) y Salta (u$s 4.300 millones).