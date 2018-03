Unidad peronista bajoccc sotana blanca

Martiniano Molina y un simbólico regalo

Parlamentarios con currícula PRO

Homenaje radical y familiar a Alfonsín

Las distintas vertientes del peronismo porteño analizan por estos días el escenario electoral para hallar la fórmula que les permita alcanzar, o incluso superar su techo, que calculan en torno el 25%. Con ese norte, son varios los dirigentes que buscan tender puentes con otras fuerzas y representantes de sectores sociales. Tal es el caso del peronismo que coquetea con el legislador porteño Gustavo Vera, titular de La Alameda y hombre de suma cercanía con un viejo peronista que, desde hace exactamente cuatro años, conduce la barca de la Iglesia: el papa Francisco. El viernes pasado, Vera ofreció una charla de tinte político con la joven Delfina Rossi (hija del ex ministro Agustín Rossi y ex directora del Banco Nación) y con el legislador Gabriel Fuks, quien el año pasado desertó de las filas kirchneristas de la Legislatura, comandadas por Carlos Tomada, y fundó un monobloque bautizado Corriente Nacional de la Militancia. El edil fue inquirido por este diario sobre si impulsa una alianza con el hombre del Papa. "Por ahora solo vamos a una charla", deslizó. Pero no quedó ahí. Al día siguiente de la charla, Fuks y Vera viajaron a Jujuy para visitar a Milagro Sala en el penal de Alto Comedero, donde la líder tupamara recibió un rosario y una estampita que recuerdan el pontificado de Francisco.Antes de encerrarse en su taller, como mostró en su cuenta de Twitter, para construir una "cocinita" para su hija menor Federica, que el martes cumple 2 años, el intendente de Quilmes y cocinero profesional, Martiniano Molina, participó el viernes de la reunión del Consejo Directivo Nacional del PRO. "Los argentinos tienen que saber que hay voluntad política y trabajo conjunto para que disminuir la pobreza sea una realidad", reflexionó el también ex jugador de handball.Días atrás, el Gobierno de la Ciudad distinguió con sus correspondientes diplomas los egresados del curso de Formación de Asesores Parlamentarios (FoAP), que organiza la Dirección General de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno. Esta iniciativa de la gestión PRO busca brindar conocimientos técnicos y prácticos para alumnos y graduados de universidades que quieran ejercer la asesoría parlamentaria, apuntando a la optimización de la gestión ejecutiva y la calidad del proceso legislativo. El Director General de Asuntos Legislativos Sebastián La Rosa, destacó que el FoAP "fue un éxito" en 2016 y agradeció a las universidades acercaron 60 alumnos a lo que oficia de cantera para distintas fuerzas políticas."Hoy cumplirías 90. Como todos los días te agradezco habernos legado la mejor herencia: poder caminar por la calle con la frente en alto". Con este tuit, Ricardo Alfonsín recordó ayer a su padre Raúl. El ex presidente radical nació el 12 de marzo de 1927 en Chascomús y tras su muerte a los 82 años, en marzo de 2009, su nombre quedó inmortalizado como el precursor de la democracia moderna en la Argentina. El sábado, en General Rodríguez, con la presencia, entre otros, del vicegobernador bonaerense Daniel Salvador se descubrió un busto en su honor.