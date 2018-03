Cornejo y Urtubey, festejaron la Vendimia

La interna peronista se coló entre las vides

Fantasmas detrás de la caída de una grúa

Después de los múltiples inconvenientes, como la caída de una grúa sobre el escenario y antes la gran tormenta, Mendoza festejó su vendimia. El gobernador Gustavo Cornejo y su vice, Laura Montero, se mostraron felices anoche y resaltaron la participación de todo los sectores. No sólo ellos, un adversario dialoguista como Juan Manuel Urtubey les agradeció públicamente el convite. Pero los festejos se iniciaron mucho antes. El sábado en el Park Hyatt, para el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), pocas horas después de la fiesta de Sancor Seguros que disfrutaron en ese mismo lugar la noche anterior, se juntaron políticos y empresarios locales y nacionales. Desde el balcón VIP siguieron el Carrusel de la Vendimia, donde a solo cinco metros del palco desfilaron varios activistas y militantes de izquierda y del Frente para la Victoria que cantaron contra el Gobierno provincial. De todos modos, después de tantos sobresaltos, hubo mucha fiesta.Cuando un gobierno no peronista no logra asentarse, se suele recordar aquella frase del ex presidente Juan Domingo Perón de que "no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores". Según las encuestas, la conflictividad en ascenso y los "errores" del Gobierno erosionaron parte de su imagen pero todavía nadie lo pudo capitalizar. Ante eso, un dirigente justicialista reversionó en Mendoza la declaración del General y afirmó: "Los de Cambiemos no son buenos, pero nosotros somos horribles".La última desde Cuyo: la grieta está efectivamente esparcida en todo el país y algunos ven manos negras hasta en la postergación de los desfiles por la Fiesta de la Vendimia. En la tradicional cena que invita en Chacras de Coria el presidente del Partido Demócrata mendocino, Carlos Balter, algunos empresarios se lamentaron por la caída de la grúa en los ensayos previos, que obligó a pasar los desfiles del sábado al domingo. "El momento más difícil del año para el gobernador de Mendoza es la Vendimia, porque lo están mirando todos; seguro que lo quisieron perjudicar sus opositores", explicaron algunos bodegueros.