Lousteau, con visitas en Washington

A horas de partir hacia Buenos Aires, el embajador argentino en Estado Unidos, Martín Lousteau, recibió a un grupo de jóvenes políticos argentinos. Según cuentan algunos de los que estuvieron en el encuentro, el líder de ECO deslizó varias críticas a la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta y habló sobre sus intenciones de participar en la contienda electoral este año. Lousteau regresa por cinco días para acompañar a su esposa, la actriz Carla Peterson. Pero además, (o especialmente), el viaje tiene como objetivo mantener una serie de reuniones y analizar con su espacio ECO (donde convergen socialistas y radicales) la posibilidad de ser candidato a diputado o a legislador porteño este año. Descartada por Larreta la opción de una PASO y una competencia dentro de Cambiemos, el embajador debería definir si sigue o no en Washington y, en caso de renunciar, si hará campaña por otro candidato popropio o si pondrá en juego lo que consiguió dos años atrás cuando entró al ballottage

por el gobierno porteño. Ganas no le faltan, más cuando la UCR es un hervidero que pide más participación en las decisiones de Gobierno. La cuestión es que como diplomátivo Lousteau tuvo una semana ajetreada, desde acompañar a la vicepresidenta Gabriela Michetti hasta recibir a jóvenes de distintas fuerzas políticas. Un grupo de ellos, invitados por el departamento de Estado de Estados Unidos, lo visitó en la residencial oficial el viernes. En la comitiva estaban Roy Lopez Molina por Cambiemos; Federico Pellegrini del Frente Renovador; Gisela Ortiz en representación de la Coalición Cívica, Vanesa Zuccari de la UCR y Nicolás Iermoli (Fundación Universitaria Río de La Plata). Por el Frente para la Victoria-PJ, la sorpresa para Louteau fue la presencia del ex yerno de Cristina Fernández de Kichner, el papá de su nieta Helena, Camilo Vaca Narvaja, con quien posó, como se ve, para las fotos.

Candidato "presidencial"

Galmarini fue a pedir colaboración a Bullrich

Das Neves va por el 2019 y 2023

"No sigamos buscando la salvación fuera de la región". Con estas palabras, el ex presidente colombiano Ernesto Samper dio por concluida dos semanas atrás su gestión como Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y dio paso a febriles negociaciones para resolver el mes próximo su sucesión al frente del organismo que posee su sede en Quito. Inmediatamente, la Argentina, que este año deberá ocupar la presidencia Pro Témpore, dio un paso al frente y arrojó como candidato el nombre de José Octavio Bordón. El mendocino fue embajador en Washington durante el gobierno de Néstor Kirchner, quien justamente fue el primer Secretario General de Unasur por un breve lapso hasta su fallecimiento en 2010. Sin embargo, en los pasillos diplomáticos de la sede ecuatoriana se comenta que la postulación de quien supo vestir la candidatura presidencial del FrePaSo en 1995 no habría sido recibida de buen agrado. "Si quieren proponer un candidato, que sea un ex presidente", recibieron como respuestalos funcionarios nacionales.Y la alternativa no tardó en aparecer: Eduardo Duhalde. De hecho, quienes avalan esa posibilidad, recuerdan que la Unasur surgió como consecuencia de la Comunidad Sudamericana de Naciones, creada durante su gestión como titular de la Comisión de Representantes Permanente del Mercosur. Y confían en que a fines de marzo, el ex mandatario reaparezca en la escena internacional para asumir la conducción del organismo.Todavía sin definición sobre su posible, o no candidatura, y sin definición sobre la posible, o no, candidatura de su marido Sergio Massa, Malena Galmarini, secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio tigrense se reunió con el ministro Esteban Bullrich. Al responsable de la cartera educativa del macrismo Galmarini le presentó el proyecto de jornada extendida para secundiarios y pidió generar espacios dentro de los 16 polideportivos que puedan recibir a los estudiantes en un contraturno, que incluye actividades deportivas y culturales, apoyo escolar, inglés y propuestas ligadas a la inclusión digital. Muy similar al proyecto porteño para escuelas primarias, que se instrumenta en forma gradual, Galmarini reclamó que "hace un año que buscamos que Nación y Provincia apoyen nuestra iniciativa"."No se hagan los rulos". La frase de Cristina Kirchner se reeditó en boca de uno de sus críticos: el gobernador chubutense Mario Das Neves. Parafraseando a la ex Presidenta, el mandatario avisó en un plenario de su partido que "yo estoy en el 2019", antipando que buscará una nueva reelección. Pero también ya piensa en su jubilación: "En 2023 termino mi carrera política como intendente de Trelew"."¿Quién te peinó?", le preguntó Mirta Legrand. "Las chicas de acá", respondió Margarita Stolbizer en la mesa de la diva de la televisión mientras sonreía Sergio Massa, quien luego tuvo que mandarle un beso a su mujer, Malena Galmarini, cuando la conductora consultó si entre ambos había algo más que una sociedad política. Para ese momento, en la cena del sábado, el look de la diputada del GEN ya era tendencia en las redes sociales. Ambos volvieron a mostrarse juntos ayer, camino a las próximas legislativas. "A la gente la plata no le alcanza", reprochó el líder del Frente Renovador en una recorrida por Mar del Plata junto a su colega de la Cámara baja ayer.