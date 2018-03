El ahorro en pasajes del ministro Avelluto

Una policía con buen nombre pero con uniforme resistido

Prat-Gay ya no es ministro sino "cantante frustrado"

En línea con el anuncio del designado ministro de Hacienda, el ministro de Cultura presentó su informe de gestión al Presidente poco antes de que Mauricio Macri se fuera de vacaciones a Villa La Angostura. Recién operado de sus nódulos en las cuerdas vocales, el jefe de Estado no podía casi hablar pero sí escuchar. Dicen que Pablo Avelluto le dio un informe sobre el balance del año, sobre las propuestas culturales para poco y para mucho público del 2016 y presentó la propuesta de megaeventos que recorrerán todo el país con más alto impacto que el año que se fue. Para que se vea, justo en un año electoral, o para tener mayor masividad, habrá un festival nacional que podría tener como nombre ‘Ya llega’ y que irá a grandes y pequeñas ciudades. Incluirá, dicen, propuestas por los 50 años del rock nacional y confluirán grandes músicos con artistas locales. Sin embargo, aseguran los testigos, lo que más alegría dio al Presidente fue el anuncio de Avelluto de que ahorró el 50% en pasajes. "Gastamos $ 40.000.000 en lugar de los $ 80.000.000 del año 2015" subrayó el ministro palabras que Macri, casi mudo, celebró con los dedos pulgar en alto. El otro anuncio que el Gobierno espera hacer próximamente, es la designación por concurso, de los directores de los Museos aunque, lamentaban, el Museo de Malvinas (creado por la gestión kirchnerista) tuvo desierto su concurso no por falta de propuestas sino porque sólo un aspirante cumplía los requisitos establecidos.Desde el 1° de enero, quienes permanecen en la Ciudad pueden observar la presencia de efectivos de la nueva fuerza metropolitana, cuyo nombre oficial es ‘Policía de la Ciudad de Buenos Aires’. No es fortuito: el Gobierno porteño evitó incluir la palabra "autónoma" para evitar una sigla desafortunada, aseguran: PCABA. Además en las semanas previas a la constitución de la nueva fuerza, las oficinas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad se hicieron eco de numerosas protestas de efectivos. No cuestionaban las escalas salariales o las condiciones laborales, sino el color del uniforme: los policías federales abandonan para siempre las ropas azules y los metropolitanos sus prendas negras y blancas, a cambio de otras confeccionadas con telas de color bordó y celeste. Aunque algunas retinas los ven de tono magenta y cyan. Los primeros en vestir el nuevo uniforme serán los policías de la comisaría 30, la que será ‘modelo’ a replicar gradualmente.Hubo brindis en las oficinas de Alfonso Prat-Gay el viernes 30. Se despidió del ministerio de Hacienda con una foto en Twitter junto a los colaboradores que lo acompañaron en el último año. "En este equipo brillamos todos para cumplir la misión", tuiteó Prat-Gay y agregó un "gracias totales". Luego le deseó éxitos al nuevo ministro y al designado ministro de Finanzas, Luis Caputo. "Mi mejor deseo de éxitos a @nicodujo a Toto y al presidente @mauriciomacri en esta etapa que inician hoy", indicó. Después cambió la foto de su jura donde lo abrazaba Macri por una de sí mismo y su perfil que ahora lo define co mo "Economista Cantante frustrado Fanático de Boca Padre de 3 soles Enamorado de Argentina Con vocación d servidor público. "Serás lo que debes ser o no serás nada".