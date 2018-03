La vuelta de Argüello, lejos de la grieta

Vidal y su equipo, en un hotel de $ 1500 la noche

El Ciudad, con la Academia y con el Diablo

Massa y Zamora, pilotos de carrera

Mucho peronismo porteño en el cumpleaños de Jorge Argüello, quien fue embajador en las Naciones Unidas y en Portugal durante el kirchnerismo, y que pertenece a ese sector político hoy alejado del poder. Fulvio Pompeo, principal asesor del presidente Mauricio Macri en política exterior pasó a dejarle un saludo como único representante del oficialismo. También estaban los dirigentes Guillermo Olivieri (ex secretario de Culto); Alberto Iribarne; Patricia Vaca Narvaja (ex embajadora en México); Juan Pablo Schiavi (quien arrastra el peso de la causa judicial por la tragedia de Once); Guillermo Francos (hoy directivo de las empresas de Eduardo Eurnekian) y Alejandro Tulio (ex director Nacional Electoral), entre otros dirigentes y algunos periodistas. El anfitrión, de nuevo en Buenos Aires junto a su esposa Erika y a sus hijos, estrenó casa en el mismo barrio de Tigre donde vive Sergio Massa. Pero aunque por allí no se vio al ex candidato presidencial, sí estuvo uno de sus aliados, Alberto Fernández, quien se mostró impactado por los movimientos políticos recientes de Cristina Kirchner. "Acá trabajamos para terminar con la grieta", dijo Argüello, antes de soplar feliz las velitas y brindar por los presentes y por el regreso a la Patria.Entre mates y asados, María Eugenia Vidal encabezó un ‘retiro’ con todo su gabinete en el hotel ‘Howard Johnson’ de Luján. Los principales funcionarios de la Provincia analizaron los primeros 120 días de gestión, en un encuentro que arrancó el viernes por la mañana hasta el sábado a la tarde. "Cada uno contó en qué estaba trabajando, cuáles eran sus proyectos. Si bien tenemos reuniones de gabinete, nunca tenemos tiempo para explayarnos tanto así que fue muy interesante", comentó el vicegobernador Daniel Salvador. Otra fuente advirtió que "sirvió para unirnos más, justo ahora que vamos a encarar las obras públicas para los 135 comunas así como otras iniciativas fundamentales como la Cuenca del río Luján y del río Salado". Vidal encabezó la reunión con los ministros Hernán Lacunza (Economía); Cristian Ritondo (Seguridad); Edgardo Cenzón (Obras Públicas); entre otros. También participaron los principales secretarios, como Federico Suárez, al frente de Comunicación. El ‘retiro’ cerró con un asado, el sábado al mediodía. Según pudo averiguar El Cronista, los funcionarios no pagaron por su estadía en el Howard Johnson, sino que habría corrido por cuenta de la Gobernación, a un valor de alrededor de $ 1500 la noche por persona. Ese no fue el único ‘retiro’ PRO. También el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se reunió con 12 funcionarios en un exclusivo hotel de la zona.No hay grieta en Avellaneda, donde ayer se enfrentaron Racing e Inependiente. Los dos equipos comparten sponsor:el Banco Ciudad de Buenos Aires. La semana que pasó incluso la Institución y el Club Atlético Independiente presentaron la renovación del sponsoreo (por tercer año consecutivo) por el cual la institución bancaria seguirá patrocinando al club de Avellaneda para la temporada 2016. En el acto estuvieron las autoridades de la comisión directiva del club, presidida por Hugo Moyano, los jugadores Germán Denis, Emiliano Rigoni, Hernán Pellerano y Victor Cuesta, que fueron recibidos por las autoridades del Banco Ciudad, encabezadas por su presidente, Javier Ortiz Batalla. Además el Banco Ciudad patrocina a los clubes San Lorenzo de Almagro y Newell’s Old Boys de Rosario. Ayer, en la cancha de Racing, hubo resultado "salomónico": 0 a 0 para el local y su vecino el Rey de Copas que también tiene la "Tarjeta del Rey" .Sergio Massa no descuida su pago chico. La semana pasada viajó a Estados Unidos a participar de la cumbre en Naciones Unidas en la lucha contra las drogas pero antes se hizo tiempo para participar de la presentación del Rally Mundial FIA WRC que tuvo lugar en Córdoba. Volskwagen hizo la presentación con los pilotos de la marca, liderados por el campeón mundial, Sébastien Ogier en el playón de trenes de Tigre. Allí hubo acrobacias en moto y arriba del VW Polo R WRC frente a unas 5000 personas entre las que estaban, obviamente, el intendente Julio Zamora, el diputado nacional y ex intendente Sergio Massa y el CEO de Volkswagen Argentina, Pablo Di Si. Massa se dio un gusto: realizó una vuelta de exhibición como co-piloto de Ogier. Zamora no se quedó al margen y también tuvo su vuelta de pueba.