De Vido pierde los honores

Massa sumó un ex Pino en Diputados

Premio porteño para Córdoba Capital

Distinción a Arroyo Salgado y al jefe de la Federal

Rodríguez Larreta, rodeado de "divas"

Como Amado Boudou, que ya no es vecino ilustre en General Pueyrredón (su Mar del Plata), Julio de Vido, jaqueado en Tribunales, se queda sin sus honores en Granadero Baigorria ya no tendrá más una calle Julio De Vido. Tres años duró el homenaje al ex ministro de Planificación con cuyo nombre se había bautizado una calle en el barrio Remanso Valerio. El Concejo Deliberante resolvió dar marcha atrás y volverá a cambiar el nombre que había sido propuesto por Alejandro Ramos, ex intendente de la ciudad santafesina, ex secretario de Transporte y ahora diputado nacional. En los próximos días se convocará a las escuelas de Baigorria para proponer un nuevo nombre. Según el diario La Capital, el diputado Guillermo Daponte, de la Coalición Cívica ARI, autor de la iniciativa, explicó que "los motivos del cambio son de público conocimiento, las investigaciones que pesan sobre De Vido por la compra de trenes y por otras causas". Y criticó que en su momento "no pasó por el Concejo, pusieron el cartel e hicieron el acto de inauguración".El interbloque del Frente Renovador sumó un nuevo diputado nacional con pasado junto a Fernando ‘Pino’ Solanas en Proyecto Sur, a quien Sergio Massa no pudo convencer de ser su candidato a Jefe de Gobierno porteño. Julio Raffo, quien asumió su banca en la Cámara Baja en reemplazo de Martín Lousteau que designado embajador en Estados Unidos, invitó a su cumpleaños nada menos que a la esposa de Massa, Malena Galmarini. "Yo soy peronista de izquierda y veo que el interbloque de UNA, que preside y referencia Sergio Massa, es el lugar más adecuado para desarrollar mi labor legislativa y política en una Argentina que busca superar las discusiones y busca puntos de encuentro para avanzar", sostuvo Raffo tras destacar las presencias de Galmarini y su hermano el senador Sebastián Galmarini en el salón principal de "Les Anciens Combattans". Así confirmó confirmar su salto al espacio, lo que le fue agradecido. Malena Galmarini afirmó: "Es un honor que un ex rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ex legislador de la Ciudad, con un compromiso destacado en la búsqueda de un Estado más transparente, se integre al interbloque del Frente Renovador. Además lo anunciamos en un evento donde hay representantes de muchas fuerzas políticas y eso habla mucho de lo que queremos: encontrar coincidencias con dirigentes comprometidos en transformar en serio el país". En la mesa de los invitados estuvieron el diputado nacional de la Coalición Cívica Fernando Sánchez; el legislador porteño Javier Gentilini; el presidente del GEN en la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevaya; el secretario general de Libres del Sur, Humberto Tumini; Luis Lozano presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Alberto Cordero exintendente de Guaminí y Eugenia Schvartzman, directora del Colón.La suma de los votos de Córdoba dio una diferencia a favor de Cambiemos que la convirtió en la provincia mimada, o cuidada, del macrismo. Desde el Banco Ciudad el año pasado su entonces presidente Rogelio Frigerio había intentado desembarcar en la provincia mediterránea, lo que se logró recién tras el cambio de gobierno nacional. El miércoles pasado se inició la expansión de la red de sucursales con la inauguración de un local cordobés. El próximo estará en Mendoza (otra provincia que cambió de signo político) y en Río Cuarto, también tierra cordobesa. El acto fue encabezado por el presidente de la entidad, Javier Ortiz Batalla; el Vicegobernador de Córdoba, Martín Miguel Llaryora; el intendente de la ciudad, Ramón Mestre; el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, el ex presidente del Banco y actual ministro de Interior de la Nación Rogelio Frigerio, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado y el diputado nacional Héctor Baldassi. También estuvieron representantes de bancos y empresas como Daniel Tillard y Ramiro Sosa Navarro (Banco de Córdoba); Víctor Mondino y Horacio Parodi (Banco Roela); Horacio Parga (Bolsa de Comercio); Francisco Vaccaro (Foro Productivo Zona Norte) y Tomás Allende (Sanatorio Allende), entre otros. En el acto, Frigerio recordó que Alejandro Vanoli no le atendía el teléfono cuando lo llamaba para solicitar autorización para funcionar en Córdoba y Ortiz Batalla contaba que lo primero que hizo al asumir al frente de la entidad fue sentarse con Federico Sturzenegger, titular del Banco Central, a resolver los temas pendientes como este.El Jefe de la Policía Federal , Comisario General Néstor Roncaglia y la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado fueron distinguidos en el cierre del "1º Seminario Internacional sobre Investigaciones de los delitos marcarios" realizado en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos en Buenos Aires. La distinciones fueron entregadas por distintas firmas internacionales como reconocimiento a la labor realizada en los últimos meses donde se logró desarticular varias organizaciones criminales dedicadas al delito marcario. El evento tuvo como fin intercambiar y compartir experiencias entre los miembros del Poder Judicial de la Nación, los investigadores de la Policía Federal, la aduana y el sector empresarial en lo concerniente a las medidas de seguridad, detección e investigación del delito marcario.La última actividad pública difundida por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta como protagonista, fue el homenaje a las actrices Graciela Borges y Mirtha Legrand en el marco de la inauguración de la 18º edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). La muestra "Divas", organizada por el Ministerio de Cultura, se exhibirá del 14 al 30 de abril en el Centro Cultural Recoleta como parte del festival, y presentará un recorrido por las filmografías de ambas actrices a través de imágenes en movimiento, fotografías y diversos objetos, reflejo de sus fulgores en el cine argentino.