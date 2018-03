La avanzada anti Snapchat en el PRO

El canciller de España, de tapas con Macri

El motocross movió $ 170 millones en 2 días

Michetti destacó el clima de negocios

Ex ministro, duro con los supermercadistas

Embajador Mamet en United Airlines

Cascos Blancos, por más voluntariado

Mientras el presidente Mauricio Macri y, principalmente, su equipo de comunicación, dedican horas y energía a la red social furor entre los adolescentes, Snapchat, varios de los ministros y asesores de funcionarios de primera línea decidieron liderar una avanzada en contra de esta novedosa forma de comunicación. Y es que, por decisión y orden de la Casa Rosada, toda la primera línea del macrismo y sus equipos de prensa están recibiendo clases para comunicar en Snapchat. Pero pocos de ellos lo entienden o siquiera están interesados en entenderlo. "Tengo 50 años, ¿a vos te parece que tengo que estar dos horas sentado escuchando a unos pibes hablar sobre algo que no entiendo?", se quejó ante El Cronista un avezado asesor. Y aun más: entre risas y a modo de chiste, pidió a los periodistas que lo escuchaban que "escriban en contra" de esta nueva forma de comunicación así la Casa Rosada abandona finalmente su intención de que todos los funcionarios utilicen Snapchat.El arranque de la semana fue intenso en la embajada de España a raíz de la visita del canciller José Manuel García Margallo, dirigente además del Partido Popular y quien lideró un encuentro en el que coincidieron funcionarios argentinos, empresarios y economistas para relanzar la relación entre ambos países. La cita fue el lunes en el Hotel Alvear y el canciller destacó cual va a ser el eje del vínculo bilateral: España está enfocada en acompañar el acercamiento entre la Unión Europea y el Mercosur, para poder competir en términos comerciales con el potencial de los Estados Unidos y de China, tema que también fue parte de su reunión en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri. Por allí estuvieron la canciller argentina, Susana Malcorra, los ministros Alfonso Prat-Gay y Guillermo Dietrich, el embajador argentino en Madrid, el movedizo Ramón Puerta; el embajador de España en la Argentina, Estanislao de Grandes Pascual, y el titular de la Cámara de Comercio Española de la Argentina, Guillermo Ambroggi. Antes de viajar a Chile, el canciller García Margallo almorzó el martes con intelectuales y periodistas de la Argentina para llevarse una impresión completa de la nueva etapa que está viviendo nuestro país. Dicen que se fue esperanzado por lo que viene.El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, destacó que el campeonato del mundo FIM de MotoCross MXGP Patagonia Argentina 2016, que se disputó este fin de semana en Villa La Angostura, Neuquén, generó un fuerte impacto económico en la región. "Hubo un ingreso de $ 170 millones en la región y en Villa la Angostura se registró un ingreso directo de $ 95 millones y una ocupación hotelera del 100% durante todo el evento deportivo y de un 80% en la semana previa. El gasto promedio está cerca de $ 2100 por persona por día, con 42 mil pernoctes durante los ocho días del evento en Villa La Angostura", destacó. Más de 25.000 espectadores pudieron disfrutar del espectáculo deportivo durante todo el fin de semana, impulsando la gastronomía, el alojamiento y el comercio de la ciudad.Durante un almuerzo empresarial organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Británica, Amcham y la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, la vicepresidenta Gabriela Michetti destacó que la Argentina "es el país a construir en términos de inversiones, clima de negocios, generación de riqueza, producción, exportaciones, todo eso, está por hacerse, y hay enormes oportunidades". "Este gobierno está convencido de que junto a los distintos sectores de la economía, del sector privado, se pueden construir grandes emprendimientos que van a generar las oportunidades, los empleos, que la Nación necesita, para ponerse en marcha y ser, definitivamente, un país con un PBI del mundo desarrollado", afirmó Michetti. Del encuentro participaron socios de las tres cámaras organizadoras, y más de 150 empresarios de diversos sectores del país, entre los que se encontraban Panamerican Energy, Deloitte, Shell, Cargill, Syngenta, Microsoft, Madalena Energy y Profértil.El ex ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, no tuvo reparos en opinar sobre los supermercadistas cuando le preguntaron sobre el boicot al que llamaron las asociaciones de consumidores frente al aumento de precios. "Esto que está pasando no es muy distinto a lo que afirmé en 2013 cuando sostuve que los supermercadistas son todos chorros, porque se les va la mano con el lapicito con el que remarcan los precios y logran que su rentabilidad sea mayor a la de los productores y de la industria", lanzó sin dudar. Y agregó: "Los alimentos en la Argentina dejaron de ser comercio para ser especulación financiera".United Airlines abrió un nuevo Centro de Atención al Cliente y Ventas en avenida Santa Fe 798, esquina Esmeralda, en el barrio porteño de Retiro. Noah Mamet, Embajador de los Estados Unidos en la Argentina; el ingeniero Juan Pedro Irigoin, Administrador Nacional de Aviación Civil; y Alex Savic, Managin Director Latin America Sales en United Airlines; inauguraron la nueva oficina con una ceremonia de corte de cintas. "Estamos muy orgullosos de abrir este nuevo Centro de Atención al Cliente, cuya localización ofrece gran visibilidad y es de fácil acceso para nuestros clientes. Nuestro objetivo es proveerles un mejor servicio a nuestros clientes, ofreciéndoles la mejor solución para cada una de sus necesidades", destacó Savic.La Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación participó de una reunión conjunta del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington el viernes. Allí se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del vínculo entre Cascos Blancos y la OEA y la Argentina destacó la aplicación del principio de no indiferencia entre Estados como un principio orientador de la actual política exterior argentina que está en el espíritu del accionar de Cascos Blancos y que ratifica el concepto de involucramiento. En este sentido se coincidió en la necesidad de fortalecer el voluntariado nacional e internacional, con énfasis en la juventud y teniéndola en cuenta como un importante agente de cambio y teniendo presente la perspectiva de género.