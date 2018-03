Con ponchos de regalo, Alicia recibió a Frigerio

El gol fue de Messi, las fotos de Palermo

Dietrich, incómodo, en lo de Mirtha

Los gemelos de Macri para Vargas Llosa

Michetti y su encuentro con un ex combatiente

Urtubey inició sesiones sin Macedo

La ministra "Rambo" fue a San Lorenzo

El ‘Momo’ recordó a los caídos en Malvinas

Vidal llevó a su gabinete a San Isidro

Tigre entregó 5 mil escrituras desde 2007

"Los Navarro" contra la suba de tarifas

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, recibió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; al vice de la cartera, Sebastián García de Luca, y al ministro de Educación, Esteban Bullrich. Con 10 grados de temperatura, la mandataria les regaló ponchos a los emisarios de la Casa Rosada, que por primera vez pisaron el distrito. La gobernadora y su vice Pablo González reclamaron la construcción de las represas de Santa Cruz, que Mauricio Macri quiere revisar. Frigerio respondió que la idea del gobierno central es "avanzar en la concreción de la obra". Luego, la comitiva viajó el viernes a Tierra del Fuego, para conmemorar el aniversario por la Guerra de Malvinas. El raid de Frigerio terminó ayer en Santiago del Estero, donde participó junto a su par de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y la gobernadora, Claudia Abdala, de la competencia Moto GP.Muchos famosos el martes, en Córdoba, para observar el partido entre la Selección Argentina y Bolivia. El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, lo siguió desde el palco oficial. Pero también estuvieron por allí Juan Pablo Rodríguez, jefe de gabinete de Juan Manuel Urtubey en Salta; el actor Nicolás Vázquez (amigo personal de Lionel Messi), el legendario Ubaldo Matildo Fillol (campeón mundial en 1978) y Martín Palermo, el más buscado a la hora de las selfies y quien dio una charla antes del partido a quienes estaban en el salón VIP de Tarjeta Naranja. Palermo es el padrino de una entidad de beneficencia para chicos en La Boca y apadrinó el emprendimiento Un Gol, un Potrero, que auspicia la tarjeta de crédito. Aunque no hubo goleada, el 2 a 0 de la Selección dejó conformes a los cordobeses.Tras el tarifazo en colectivos, trenes y subtes, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, vivió ayer un momento más que incómodo en la mesa del domingo del programa de Mirtha Legrand. Allí, la conductora y la monja Martha Pelloni arrinconaron al funcionario con críticas a la medida. Dietrich quiso explicar que estas subas obedecen a las distorsiones producidas en el sector por la "herencia" recibida del gobierno kirchnerista. Pero Legrand retrucó: "Terminen con la herencia". Mientras que Pelloni le recordó que "me acuerdo que en el debate Mauricio Macri le decía a Daniel (Scioli) ‘no mientas, no vamos a dejar a la gente sin trabajo, a hacer despidos, no vamos a devaluar’, y es todo lo que hoy está sucediendo".Mauricio Macri se perdió el cumpleaños 80 del escritor Mario Vargas Llosa el último lunes, aunque estuvo presente con un video de 24 segundos en el que le pide el "nombre de la pastilla" que lo mantiene joven. Además, a través de su asesor legal Fabián Rodríguez Simón, le regaló unos gemelos de plata con el escudo nacional.Michetti visitó en Puerto Madryn, Chubut, a Quique, un ex combatiente de Malvinas a quien le escribió una carta durante el conflicto bélico. A mediados de octubre del año pasado llegó al despacho de la entonces senadora un mail de una conocida del ex soldado: adjuntaba una foto del sobre, donde se veía que el remitente era Gabriela Michetti, de Laprida. Al reconocer su dirección y su letra, la entonces candidata a vicepresidente se contactó con él de manera telefónica. Tras la sorpresa inicial, mantuvieron una emotiva charla y Michetti le prometió que ni bien terminara la campaña, iría a conocerlo a Madryn lo que ahora concetó. "Quique me mostró la carta y la leí en voz alta. Fue muy emocionante", destacó.El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubuey, inició las sesiones legislativas de su provincia el último viernes y allí deslizó críticas a Mauricio Macri por la falta de estadísticas. El cuestionamiento llamó la atención, luego de que Urtubey acompañara a Macri al Vaticano. Más allá de su discurso, los medios estuvieron atentos a su romance con Isabel Macedo. El gobernador tuvo que explicar que la actriz no asistió porque "es un acto muy formal, de laburo".La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió ayer imágenes suyas, vestida de fajina, en medio de un operativo que encabezó en la Triple Frontera. De inmediato estallaron las redes sociales. En Twitter, bautizaron a la ministra con el apodo de "Rambo" que así deja de ser "La Piba", como la nombró Hugo Moyano cuando ella fue ministra de Trabajo. Ayer, vestida de civil, Bullrich fue a la cancha de San Lorenzo donde promovió la iniciativa "Fútbol sin violencia".El presidente del partido Fe y líder de los trabajadores rurales, Gerónimo ‘Momo’ Venegas, rindió homenaje a los caídos en el conflicto de Malvinas, de 1982. "Malvinas sigue siendo una herida abierta para todos los que queremos profundamente a nuestra Patria", afirmó Venegas, uno de los sindicalistas con llegada al gobierno nacional.La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezó la semana pasada una reunión de gabinete en un distrito aliado de su gestión: San Isidro. Allí el intendente Gustavo Posse planteó como tema principal la seguridad, un área que maneja su amigo, el ministro Cristian Ritondo. "Se analizó el patrullaje municipal", indicó el referente radical.El intendente de Tigre, Julio Zamora, entregó la última semana 200 nuevas escrituras de viviendas a vecinos del distrito. Así, desde 2007, cuando gobernaba Sergio Massa, el municipio ya entregó 5000 escrituras. "Somos un municipio comprometido con la necesidad de la gente de tener su vivienda propia y que brinda certezas a las generaciones futuras", expresó Zamora.‘Los Navarro’ llenaron el sábado el estadio del club Sportivo América, en Rosario. El periodista Roberto Navarro y el diputado del Movimiento Evita Fernando ‘Chino’ Navarro hablaron del escenario político nacional y denunciaron censura mediática y acuerdos de los grupos económicos concentrados con el Gobierno. "A lo largo de la campaña Macri aseguró que no iba a realizar ningún ajuste", remarcó el ‘Chino’ Navarro, al tiempo que enumeró: "Hubo una devaluación salvaje, incrementos en las tarifas de luz, gas, transporte, combustible, incrementos en el precio de los alimentos".