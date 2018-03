Las redes ardieron con la foto de los Obama y Macri

Confusión en el servicio secreto con la nafta

Antonia, la protagonista del saludo pascual

Vidal cambia el naranja por el verde en Provincia

La visita al país de Barack Obama no sólo superó las expectativas del Gobierno sino que dejó un sin fin de comentarios de color en las redes sociales. El presidente estadounidense y su familia partieron hacia Washington en la madrugada del viernes, tras dar fuerte apoyo a la gestión de Mauricio Macri. Pero antes pasó unas horas de descanso en Bariloche, donde Macri y su esposa Juliana Awada pasaron a despedirlos. Ambas parejas se mostraron sonrientes y muy animados en el Hotel Lao Llao .Pero fue una foto en las orillas del río Nahuel Huapi la que hizo estallar las redes con memes y bromas. En la imagen, que el propio Macri dio a conocer, aparece se ve a la bella primera dama argentina abrazando y pasándole la mano por la cintura al norteamericano como si fuera un amigo de toda la vida. Esa confianza generó comentarios en Facebook y Twitter de todo tipo, incluso despertó las fantasías swingers (práctica sexual de intercambio de parejas) en muchos cybernautas. Algunos hasta compararon la imagen con la traición del futbolista Mauro Icardi a su (ex) amigo Maxi López, a quedarse con su mujer, Wanda Nara. ¿Obama está Icardeando a Juliana o viceversa?, se leyó en twitter. "A Obama, Awada y Macri les pintó un intercambio Swinger", escribió @ger_amz.El extremo operativo de seguridad en torno de la visita de Barack Obama estuvo cerca de provocar un accidente en una estación de servicios, cuando los agentes del Servicio Secreto le impidieron al playero acercarse a una de las camionetas afectadas al cuidado del mandatario para ponerle nafta. Al grito de "¡gasoline, gasoline!" los agentes rechazaron la manguera que rezaba "nafta" y reclamaron que el playero les alcance la que estaba identificada con la palabra "gasoil". No hubo forma de hacerles entender. La confusión idiomática sólo se aclaró cuando la camioneta, naftera, ya tenía adentro unos 20 litros de gasoil. Apenados y reconociendo que el error había sido propio, los agentes del Servicio Secreto debieron esperar a que los playeros vacíen el tanque y vuelvan a llenarlo con el combustible correcto.Estuvo durante un tiempo sin aparecer en las redes sociales. Ni siquiera se la vio durante la visita de Barack Obama. Pero Antonia volvió ayer a ser la protagonista de la estrategia de comunicación del Gobierno para el saludo pascual. En sus cuentas de Facebook e Instagram, el presidente Mauricio Macri subió una foto de su hija más pequeña, fruto de su matrimonio con Juliana Awada, para desear "alegría y esperanza para todas las familias cristianas que hoy celebran la resurrección". Y se ve a la niña caminando con una canasta con huevos de pascuas.La marca Provincia de Buenos Aires cambió de color. La gobernadora María Eugenia Vidal ordenó tapar el naranja eléctrico que usó su antecesor Daniel Scioli y cambiarlo por el verde, tras el consejo del jefe de Gabinete Marcos Peña y su hombre en la provincia, el secretario de comunicación, Federico Suárez, de crear un perfil propio en suelo bonaerense, que se diferencie de la marca nacional. Es por eso que Vidal tampoco eligió el amarillo característico del PRO y de la gestión porteña. Y viene pintando de verde encima del naranja en las calles, en la cartelería y en los patrulleros. El verde, que ya se puede ver en la renovada página oficial de la provincia (http://www.gba.gov.ar), es un color que a la mandataria le sienta bien, dado que lo usó para su vestido el día de la asunción.