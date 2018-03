La UCR pide no aplaudir a los buitres

Urtubey abrió el diálogo con su adversario N° 1

Tagliaferro y Valenzuela trabajan con Zabaleta

Los Macri visitaron un centro comunitario

Un ex ministro sciolista, bajo la lupa de Vidal

El aplausómetro del Congreso dio una señal al interbloque de Cambiemos en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Cuando Mauricio Macri mencionaba temas como el reclamo de los buitres o las escalas de Ganancias, ni los propios aplaudíancon la contundencia que lo hicieron ante cada mención sobre la herencia K. Incluso las cámaras de la transmisión oficial mostraron varias veces a Sergio Massa y el bloque del Frente Renovador serios y sin aplaudir. La semana arranca difícil para el Gobierno que debe redoblar los esfuerzos para intentar votar mañana la derogación de la ley cerrojo y de pago soberano. Hasta el jueves pasado, Mario Negri, el jefe del bloque de la UCR, era optimista y anticipaba que tendrían entre 150 y 160 votos a favor. Aunque hoy se destrabara y mañana hubiera sesión, Negri bajó línea en la reunión de interbloque y, en línea con las declaraciones del diputado Luciano Laspina (voz que lleva adelante el tema en la cámara Baja), que ‘demonizó’ a los holdouts, el radical pidió expresamente a los diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, "que nadie aplauda cuando se apruebe el proyecto". El Gobierno considera algo así como un mal necesario el acuerdo y aún saliendo favorable la votación, pagar es ceder ante fondos cuestionados incluso por el PRO.Será su enamoramiento (‘blanqueado’ en el cumpleaños de Jorge Britos) o serán los nuevos tiempos de la política, lo cierto es que Juan Manuel Urtubey arrancó el diálogo con los distintos sectores invitando a su mayor adversario, Juan Carlos Romero. En los últimos años el enfrentamiento fue muy duro y además de denuncias hubo un pedido de la Justicia salteña al Senado para que se le quiten los fueros al ex gobernador de Salta. Sin embargo Urtubey arrancó una ronda de conversaciones con los legisladores de la provincia a nivel nacional y abrió el sábado la casa de gobierno con un gesto orientado a mostrar apertura. Así fue como se sentó con Romero y covnersaron. Según Urtubey, "para analizar la nueva realidad que vivimos y la posición de los salteños frente a los tiempos que corren". Incluso agregó: "Conversamos cara a cara como dos hombres que aman a su gente", resaltando que ambos fueron elegidos en tres oportunidades por los salteños y que, si bien piensan distinto, "trabajan por lo mismo". A su turno, Romero señaló que "a pesar de las diferencias que existen, valoro mucho esta convocatoria; así como muchas veces me quejé de la falta de diálogo, hoy debo admitir que ha sido una reunión franca y constructiva". "Esas diferencias no pueden bajo ningún aspecto impedir un diálogo que nos lleve a trabajar temas comunes de manera conjunta porque además hoy tenemos un Gobierno Nacional que escucha, que dialoga y pretende darle una reivindicación al norte argentino", elogió el senador nacional que dejó a Urtubey los proyectos legislativos de su autoría. El próximo encuentro del gobernador será con los senadores Cristina Fiore y Rodolfo Urtubey, su hermano, y luego los diputados nacionales.En Buenos Aires hay intendentes K, opositores a ultranza, y opositores dialoguistas. En el Oeste, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro y su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se reunieron con el peronista Juan Zabaleta, de Hurlingham, y con el ministro de Infraestructura provincial, Edgardo Cenzón. Los ‘unió’ la Ruta 4 y los reclamos de los vecinos de los tres distritos por la falta de mantenimiento. Según anunciarion elaboraron un plan integral para reacondicionar la ruta, erradicar basurales y quitar los autos abandonados que se encuentran a los costados. Se encontraron en el Municipio de Morón adonde también llegaron el director de Viabilidad de la provincia de Buenos Aires, Mariano Campos y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell.La familia es la familia. El intendente de Vicente López Jorge Macri logró la visita del Presidente (además su primo), Mauricio Macri; de la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal y de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.Los cuatro estuvieron el sábado en el Centro Comunitario Renuevo en Villa Martelli, que recibe semanalmente a más de 200 personas, entre adultos y niños, para almorzar y merendar. Fueron recibidos por el Pastor Juan Carlos Forte, responsable del Centro, que los acompañó a recorrer el lugar y les presentó a los maestros y cocineros que trabajan ahí. Después se le ‘animaron’ la los chicos y jugaron con ellos al ajedrez, armaron rompecabezas y se sacaron fotos. Macri, Jorge, habló con alivio sobre la nueva etapa, ahora con el mismo signo político entre el municipio, la Provincia y la Nación. "Estamos convencidos de que este trabajo en equipo nos va a ayudar mucho para seguir acercando el Estado a la gente", celebró.Algunos ex funcionarios están en problemas y no sólo por estar fuera de la gestión. Es el caso del ex ministro de Salud de Daniel Scioli, Alejandro Collia, quien sigue en la función pública y por duplicado. Actual concejal del partido de Tres de Febrero, es la vez secretario de Salud del partido de La Matanza, donde la intendente Verónica Magario cobijó a varios ex funcionarios del gobierno anterior. En uno de los dos cargos, el de concejal, habría protagonizado un incidente con una empleada municipal de Tres de Febrero que lo acusó de haberla maltratado y hasta llevó la denuncia a la policía alegando haber sido agredida físicamente durante una asamblea que se realizaba en el Consejo Municipal. La mujer hizo una exposición policial, además, por amenazas, que dejó por escrito. En La Plata, además, aseguran que su sucesora al frente del Ministerio de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, le puso la lupa y lo investiga por presuntas irregularidades en su gestión durante los años que acompañó a Scioli.