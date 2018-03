Trezeguet eclipsó la visita de Hollande

Austeridad en un nuevo peronismo

Telerman festejó que al fin ganó una elección

Rogelio Frigerio, el funcionario viajero

La Cámpora cerró su campaña de afiliación

Retiro Espiritual sub-40 de legisladores del PRO

Aniversario del primer izamiento de la Bandera

Si bien el presidente Francois Hollande y el ministro Hernán Lombardi eran los más solicitados en la recepción del jueves en el Centro Cultural Néstor Kirchner, muchos se acercaron a conversar con el futbolista David Trezeguet, integrante de la comitiva francesa que visitó la Argentina la semana pasada. Campeón mundial y campeón de Europa con la selección de Francia, estrella del Juventus en Italia y campeón en el Nacional B con River Plate, el "Rey David" (como le llaman sus fans) despertó el interés de los futboleros y, sobre todo, el de los hinchas millonarios. Ponderó su amistad con Hollande (ambas familias son de la ciudad de Ruan) y reveló que está haciendo gestiones para un encuentro en la Argentina entre jugadores veteranos del Juventus y de Boca Juniors. Es que el presidente Mauricio Macri no pudo evitar llevar a Trezeguet (y a Hollande) a la Bombonera como parte de la gira pero, con una sonrisa, el crack que celebró el Mundial de Francia envuelto en una bandera argentino dejó en claro que su corazón sigue siendo de River.El peronismo, lejos del poder, no tiene el esplendor del (reciente) pasado. Sin caja, la austeridad no sólo obligó al Justicialismo a mudar su Congreso nacional del tradicional salón de Costa Salguero a la prestada cancha de básquet de Obras Sanitarias, por una deuda aún impaga de las cenas de campaña de Daniel Scioli-Carlos Zannini. La falta de dinero también se sintió con la sed el miércoles pasado. Sin el catering de otras cumbres, con una térmica insoportable dentro y fuera del estadio, un puestito con variedad de bebidas era un oasis. Pero en el PJ todo ahora tiene su costo: $ 20 el vaso de plástico con agua. Periodistas y congresales por igual abrieron sus billeteras.Cuando Gianni Infantino se consagró, el viernes pasado, como nuevo mandamás de la FIFA, en las redes sociales enseguida le encontraron su sosías argentino. Otro pelado: el ex jefe de Gobierno porteño que asumió por la destitución de Aníbal Ibarra. En Twitter, un usuario se preguntó: "¿Qué sabe Jorge Telerman como para asumir la presidencia de la FIFA?". Rápido de reflejos, y riéndose de sí mismo, el actual directo del Complejo Teatral porteño, que viene de ser vocero del fallido presidenciable Daniel Scioli, le replicó: "No sea mala onda....Déjeme disfrutar que finalmente haya ganado una elección".El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, continúa sumando millas. Como parte de su recorrida por el país, el funcionario macrista viajó el viernes a la Fiesta del Sol en San Juan. "No queremos que vengan a aplaudir a Buenos Aires, queremos que trabajen en sus provincias para luchar contra el narcotráfico, la corrupción, y la inflación", dijo Frigerio. Allí recorrió los stands de la fiesta, y luego asistió al asado multitudinario organizado por las autoridades provinciales: estaban el gobernador Sergio Uñac, el diputado nacional José Luis Gioja, el dirigente del PJ José "Pepe" Scioli, y el vicegobernador de Corrientes Gustavo Canteros. "El presidente Mauricio Macri tenía la intención de estar presente acá, pero el encuentro oficial con el Papa Francisco se lo impidió", excusó al Presidente.La Plaza Irlanda, en Caballito, fue el escenario elegido por el kirchnerismo para cerrar su campaña de afiliación en la Ciudad de Buenos Aires, que lanzó con vistas a las elecciones de las autoridades justicialistas del 8 de mayo, que podrían no ocurrir ya que entre los gobernadores del PJ prima la búsqueda de una lista de unidad. "Nuestra meta es defender el peronismo de Néstor y Cristina, el que pretende una sociedad mas justa que no vuelva a caer en los desastres que hizo el neoliberalismo", reclamó en medio del parque el congresal nacional del peronismo porteño, Mariano Recalde. "Necesitamos volver a ser mayoría y cada uno tiene que pensar que puede hacer para recuperar el gobierno", agregó el ex titular de Aerolíneas.Ante inminente inicio del nuevo año legislativo, varios de los diputados y senadores más jóvenes del PRO (todos sub 40 y muchos en debut) se reunieron el viernes en un predio del parque Tres de Febrero para coordinar trabajos a desarrollar, en lo que significó una especie de Retiro Espiritual que esperan repetir una vez por mes. Entre los concurrentes estuvo el jefe del bloque PRO de la Legislatura porteña, Francisco Quintana; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca; las diputadas nacionales Silvia Lospennato y Soledad Martínez y el senador provincial Walter Lanaro. "El espíritu de los legisladores de nuestra generación, tanto de la ciudad como de la provincia y de la nación, tiene que ser estar cerca del vecino permanentemente. Tenemos que salir a la calle a escuchar los problemas porque desde el microclima de nuestras legislaturas no podemos dimensionar sus dificultades", opinó Quintana.El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó el sábado, junto a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, de los actos en conmemoración del 204º aniversario del primer izamiento de la bandera argentina. En la oportunidad, el mandatario indicó que el Monumento a la Bandera es un "lugar sagrado para los argentinos, desde donde se le rinde tributo a la bandera y la ciudad de Rosario, que es la cuna de la enseña patria". "La bandera es un símbolo de la patria, de la unidad nacional, de nuestra historia, tradiciones, y cultura. Representa el pasado y sobre todo el futuro. La grandeza de Belgrano y su espíritu de rebeldía quedaron aquí para siempre", dijo Lifschitz.