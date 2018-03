Macri va a Corrientes, con faltazo de Aguad

Los comensales del Presidente y Renzi

Stolbizer criticó al Papa por Milagro Sala

Das Neves contra La Cámpora: "Son tarados"

El Colegio Nacional, en baja en el Gabinete

Ultimo año del Boletín Oficial impreso

Guillermo Moreno abre su campaña para el PJ

La segunda reunión de gabinete nacional que encabezará Macri en el interior será mañana en Corrientes. El Presidente recibirá una distinción del Concejo Deliberante y encabezará el encuentro con el mandatario provincial, el radical Ricardo Colombi. El correntino visitó la Casa Rosada el último martes y acordó los preparativos de la visita con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quienes se reúnen con los mandatarios del interior en busca de apoyo en el Congreso. Pero entre tanta reunión los organizadores se enteraron ayer que habrá una silla vacía. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ex interventor federal de la capital provincial, evitará la cita. En esa fecha, el radical cordobés estará en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona. El viaje le sirvió como excusa para evitar la reunión en el municipio que intervino en 1999, con denuncias que no trascendieron. Se sabe además, que los concejales del Frente para la Victoria (FPV) de la Capital presentarán al presidente un petitorio en el que plantean la necesidad de un "fondo de reparación histórica" para la ciudad.La recepción al primer ministro de Italia, Matteo Renzi, el martes en Casa Rosada mostró quienes son los dirigentes del Gobierno más cercanos al Presidente en estos momentos. La canciller Susana Malcorra; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el secretario general Fernando de Andreis y la vicepresidenta Gabriela Michetti acompañaron a Mauricio Macri en la mesa principal, donde degustaron los vinos de la bodega Catena Zapata. En la segunda mesa más importante del almuerzo se ubicaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se sentaron con mandatarios provinciales, como los peronistas Gustavo Bordet y Gildo Insfrán, de los que más líneas tienden al Gobierno. Otro que estuvo cerca y tuvo mucho protagonismo, en especial en el besamanos diplomático, fue el Secretario de Planeamiento Estratégico, Fulvio Pompeo, asiduo lector de la revista The Economist. Un poco más alejados del núcleo presidencial se ubicó el jefe de bloque en Diputados, Nicolás Massot, que almorzó en la mesa con el dirigente del Frente REnovador, Felipe Solá; en otra mesa se sentó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y más lejos, el referente de Cultura, Pablo Avelluto. Incluso hubo opositores en el Museo del Bicentenario como la diputada Victoria Donda, que saludó con un abrazo a Triaca, con quien compartió la Cámara de Diputados, así como la líder del GEN, Margarita Stolbizer, que almorzaron con la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini. Un poco más lejos, quedó Graciela Camaño que se sentó cerca del presidente de River Plate, Rodolfo D‘onofrio. Antes del almuerzo, Macri recordó una anécdota futbolera que le contó el premier italiano: "Matteo es de Florencia, donde Batistuta tiene una estatua. Pero me contó que cuando llegó el ‘Bati’ a Fiorentina, ¡él no lo quería! Dijo: ‘otro argentino, no’. Es que parece que el delantero argentino Gustavo "el Galgo" Dezotti había tenido una muy mala campaña en Italia, y pensó que al ‘Bati’, el máximo goleador de Fiorentina, también le iría mal".La líder del GEN, Margarita Stolbizer, se sumó a las críticas de Elisa Carrió contra el Papa, luego de que Francisco enviara un rosario a la dirigente Milagro Sala, que lleva más de un mes presa. "Creo que Francisco cada vez que se mete con la política interna hace macanas", sostuvo la diputada en el espacio Clarín. "No me gusta la detención de un dirigente social que protesta pero tengo la convicción de que Milagro Sala no está detenida por protestar sino porque está siendo investigada por la malversación de recursos públicos", sostuvo la dirigente del GEN. Por su parte, Graciela Ocaña destacó que Sala "está detenida con todas las garantías que tiene cualquier ciudadano".El gobernador de Chubut, Mario Das Neves trató de "tarados" a los militantes de La Cámpora que lo habían cuestionado por participar en actos oficiales del macrismo y le pidió a la ex presidenta Cristina Fernández, al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que den "un paso al costado" del PJ. En declaraciones a radio La Red, Das Neves que tuvo una mala relación con la ex mandataria, aseguró que "el liderazgo de Cristina dentro del Partido Justicialista" terminó.Tras el triunfo de Macri, los egresados de colegios privados ganaron presencia en el Gobierno Nacional. Así como el presidente, los ministros de Educación, Esteban Bullrich; de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y de Trabajo, Jorge Triaca, pasaron por el Cardenal Newman. Es todo un cambio en comparación con el mandato de Cristina Fernández, donde el Colegio Nacional de Buenos Aires estaba a la vanguardia del oficialismo con los dirigentes de La Cámpora como Axel Kicillof, Andrés Larroque y Mariano Recalde, egresados de la histórica institución. El "Colegio" perdió espacio en la Nación, pero ahora tiene más representación en la Ciudad. El ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva; el subsecretario de Reforma Política, Hernán Charosky, y la representante de ACUMAR, Fernanda Reyes, son los ex alumnos de la misma institución por la que pasaron los ex presidentes Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña y Marcelo T. de Alvear.El Boletín Oficial impreso transita su último capítulo. El Gobierno decidió que desde este año sólo se podrá acceder a la publicación de los decretos, resoluciones y decisiones administrativas de la Casa Rosada a través de su página web. Así lo confirmó el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, a El Cronista, esta semana. "Tal como hicimos en Ciudad, vamos a dejar de publicarlo impreso y podrán tener toda la información online", aseveró el funcionario.Con palos directos a Sergio Massa, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, arrancará hoy su campaña para encabezar el Partido Justicialista. Desde la lista "La Néstor Kirchner", Moreno convocó a militantes a "reunir las adhesiones necesarias". "Por un peronismo que no vaya a Davos", escribió el polémico ex funcionario de Cristina y Néstor Kirchner, en clara alusión al líder del Frente Renovador que acompañó a Macri a Suiza. El comunicado de Moreno promete que "miles de mesas estarán en las calles de todo el país".