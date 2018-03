Macri logró su foto con los Rolling Stones

Frigerio suma millas: visitó tres provincias

Pichetto y una imagen con múltiples lecturas

Un romántico Ottavis por San Valentín

"¿Cómo les van a disparar a esos pibes?‘

Un tigrense en los festejos uruguayos

La Cámpora le dedicó un video a Bossio

Al final ocurrió. El encuentro se especuló desde que los legendarios Rolling Stones regresaron al país, por cuarta vez, en su gira Latinoamericana "Olé". Tras sus tres shows en el Estadio Único de La Plata, el cantante Mick Jagger y compañía se fotografiaron anoche con el presidente Mauricio Macri. Como en su primer visita, en 1995, cuando pasaron por la residencia de Olivos invitados por Carlos Saúl Menem, los británicos conocieron al actual Jefe de Estado en una quinta: esta vez en la personal del líder de PRO, en Los Abrojos, partido de Malvinas Argentinas, donde vive con su familia mientras termina de refaccionar la residencia oficial. Sin embargo, Macri no fue el primer macrista en juntarse con un Stone. El viernes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, logró su instantánea con el líder del mítica banda. "Pasé a saludar a Mick Jagger y me contó que está fascinado con el calor de la Ciudad y de los fans", tuiteó.Tres provincias, tres fiestas, tres días. Ajetreada agenda la del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el "policía bueno" de la administración Cambiemos en la relación con los gobernadores. El míercoles el funcionario estuvo en Entre Ríos con el mandatario Gustavo Bordet, en la Fiesta de las Artesanías en Colón. Allí comprometió ayuda de Nación para avanzar en obras de infraestructura. El jueves, Frigerio viajó a San Juan para reunirse con el anfitrión Sergio Uñac. Además de participar de la Fiesta del Sol, se comprometió a volver el próximo año para hacer el tradicional cruce de los Andes en mula. Y el viernes fue a La Rioja a la Fiesta de la Chaya junto al gobernador Sergio Casas."Lo que haya que hacer, hagámoslo rápido", es la máxima de Miguel Angel Pichetto. El jefe del bloque de Senadores del FpV, alineado más a la estrategia de los gobernadores peronistas que a la del camporismo, tuvo un llamativo encuentro el viernes, que permite múltiples lecturas políticas. El rionegrino se reunió con Malena Galmarini, concejala de Tigre y esposa del líder renovador Sergio Massa. La excusa: promover el acceso equitativo de las mujeres a cargos en la administración pública, entidades públicas y privadas, y en la integración de los organismos pluripersonales como la Corte Suprema de Justicia, la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Consejo de la Magistratura. "La presencia de Miguel demuestra el compromiso que compartimos por fomentar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No queremos más que en nuestro país las mujeres sean las más pobres entre los pobres, las que menos educación reciben y quienes más sufren la violencia", celebró Galmarini.Al romance del verano no podía faltarle un capítulo por el Día de San Valentín. "En cada sonrisa, en cada abrazo y en cada palabra aprendo de la Victoria del amor. @VXipolitakisOK gracias x cuidarme. Te amo y para siempre", le dedicó un tuit José Ottavis, diputado camporista bonaerense, a su novia, la vedette Victoria Xipolitakis. Ella tardó unas horas en contestarle. "Feliz día mi amor! Te amo", escribió "La Griega", acompañado el mensaje con una foto con las manos de ambos entrelazadas...cada una con una alianza ¿Se viene el casamiento?La multitud esperaba el gran show de Fito Páez. Como parte de los encuentros K organizados por el destituido titular de la Afsca, Martín Sabbatella, el sábado se realizó otra Plaza del Pueblo, esta vez en Parque Saavedra. Bautizada como "La Plaza de los Artistas", desfilaron actores y actrices kirchneristas como Rita Cortese, Victoria Onetto, Fernán Mirás, Gustavo Garzón, Gastón Pauls, Cecilia Roth, Nancy Dupláa y Pablo Echarri, entre otros. Más allá del símil "camisón" que eligió el rosarino para salir al escenario, que despertó burlas en las redes sociales, el punto más alto del recital fue con "Mariposa Tecnicolor", cuando subieron a acompañar al músico "Los Auténticos Reyes del Ritmo". "¿Cómo les van a disparar a esos pibes?", repetía desde abajo el ex candidato a Vice, Carlos "Chino" Zannini, al ver la murga de la villa 1-11-14 que fue reprimida por la Gendarmería.El Municipio de Tigre fue invitado a participar de los festejos del bicentenario de Carmelo, en virtud de su relación de cooperación mutua con la ciudad uruguaya. Cruzó el Río de la Plata el intendente Julio Zamora, quien afirmó que "la Argentina ha comenzado una etapa de hermandad con Uruguay y el Mercosur, donde las políticas de Estado deben estar por sobre todas las cosas". Zamora presenció los actos junto a la alcaldesa Alicia Espíndola y el ex presidente y actual senador José "Pepe" Mujica.Después de que difundieran su número de celular, para que la militancia pudiera descargar su bronca, algo que generó polémica, de forma institucional La Cámpora arremetió contra Diego Bossio, cara visible del éxodo peronista del bloque del FpV-PJ de Diputados. Con un video en YouTube, titulado "Te fuiste yendo", la agrupación de Máximo Kirchner recopila imágenes del ex director de Anses junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entremezclados con sus más recientes elogios a la gestión macrista. La canción para musicalizar el video es "El satánico Dr. Cadillac" de Los Fabulosos Cadillacs.